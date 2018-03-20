Зачем в спортзале нужны покрышки и цепи?

Почему на смену гантелям и штангам в спортзалах приходят цепи, тракторные покрышки и канаты? Что это — война с системой тренировок Шварценеггера или просто спортзалы пытаются завлечь народ экзотикой — выяснял корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Владимир Петерш

Спортсмен и персональный тренер кемеровского клуба «Алмаз» Владимир Петерш считает, что маркетинг тут играет минимальную роль, как и война с системой. Покрышки, канаты и цепи стали отдельным инвентарём в спорте и другой формой работы, которую могут использовать почти все люди без ограничений по здоровью. С этими снарядами лучше прорабатываются определённые группы мышц, которые сложно разбудить обычными штангами и гантелями. Но и тренировки по системе Шварценеггера всё ещё не в прошлом.

«Цепи на тренировке нужны для повышения силовых показателей как в пауэрлифтинге, так и в бодибилдинге. При жиме штанги лёжа сначала работают трицепсы, а позже грудные мышцы. Поскольку трицепсы слабее, мы берём заведомо меньший вес, который не даёт проработать грудь. Если на штангу повесить цепь, она быстрее разбудит грудь: блин имеет один вес, а цепь прибавляет вес по мере поднятия штанги. Преодоление этого барьера, когда в верхней точке вес будет максимальным, и есть самое сложное и действенное», — рассказывает тренер.

То же самое касается покрышек: они лучше развивают скорость и силу в человеке. Подъём и переворачивание покрышки имитирует и становую тягу, и жим вверх, и подрыв штанги от колен — три в одном. А работа с канатом («канатная волна») включает в работу всё тело: одновременно тренируется нервно-мышечная система, развивается выносливость сердца и сосудов, сжигается жир. Тело использует силу корпуса и передаёт её на руки.