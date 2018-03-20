Ремонт автомобиля стал для Виктории Дайнеко неразрешимой проблемой

На днях популярная певица Виктория Дайнеко попала в аварию и временно осталась без машины. Звезда пожаловалась в своем Инстаграме, что из-за этого обстоятельства ей стало сложнее совмещать работу и домашние дела. Однако и к этой ситуации Виктория отнеслась с юмором и рассказала поклонникам, какое решение кажется ей самым оптимальным.

Недавно Дайнеко закончила гастрольный тур и смогла, наконец, вернуться домой. Певица призналась, что все это время сильно скучала по дочери, которой в этом году должно исполниться три года. Виктория опубликовала в своем Инстаграме фотографию, сделанную перед отправлением домой, и рассказала подписчикам, как ей не терпится обнять малышку. Однако сделать это будет не так просто, ведь, пока личный автомобиль певицы в ремонте, она не знает, как лучше всего добраться до детского сада. Эти размышления привели Викторию к крайне необычному шуточному выводу.

«Может пора уже переезжать в ЖК где наш садик… Раз машина в ремонте, то точно нужна новая квартира, логично ведь.» Поклонников певицы подобное кардинальное решение проблемы развеселило. Многие поддержали несерьезный тон певицы и стали предлагать ей и другие альтернативы переезду. Однако нашлись и те, кто воспринял ее слова как реальное намерение и заметил, что дождаться машину из ремонта куда быстрее, чем обустраивать новое жилище.

«Оригинальное решение проблемы, однако!» «Или создать портал, который переносит с одного места на другое.» «Ох, зная как вы любите доводить интерьер до идеала, переезд так быстро и легко вам не дастся, боюсь. Вика, удачи вам во всем!» «Да! Переезжайте, будем соседями У нас хорошо!»

Кстати, Виктория Дайнеко задумывается не только о переезде, но и о втором ребенке. К сожалению, пока что певица не встретила новую любовь, но не сомневается, что это случится в будущем.