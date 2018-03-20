Как изменились правила согласования перепланировки?

Цель нового порядка перепланировки помещений в Москве — максимальное облегчение процедуры ее оформления. Посмотрите, что изменилось.

Сделать это можно на портале столичной мэрии mos.ru . Все просто: с главной страницы сайта заходим в раздел «Услуги», выбираем категорию «Жилье, ЖКУ, двор», затем — сервис «Перепланировка». Переходим в подраздел «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке» и выбираем нужную процедуру.

Что важно: для оформления работ онлайн у компании, готовящей проект перепланировки квартиры, должна быть электронно-цифровая подпись. Именно ей будет заверен проект. Поэтому есть смысл заранее поинтересоваться о ее наличии.

Теперь московским новоселам для оформления перепланировки не нужно представлять справку о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Что важно: напомним о документах, обязательных для подачи. Это заявление о перепланировке, проект перепланировки и, если помещение занято на основании договора социального найма, согласие членов семьи нанимателя. Иногда этот список дополняется и другими документами.

Срок действия разрешения на перепланировку — один год. Продлить его разрешено один раз и сразу на полгода. Эта опция может понадобиться, если не удалось закончить ремонт вовремя.

Что важно: ранее продлить такое разрешение можно было на месяц, но неограниченное число раз. Новый порядок удобен и тем, кто делает ремонт, и их соседям. Первым не нужно ежемесячно обращаться за продлением, а соседям — терпеть шум от бесконечного ремонта.

Перепланировка не будет узаконена, если привела к изменению архитектурного облика дома. О каких ситуациях речь? Например, когда балкон перекрашивают в цвет, не совпадающий с цветом всех балконов в доме. Собственнику придется вернуть все в исходное состояние. Это правило сохранит единство в облике московских домов.

Что важно: не одобренную ранее перепланировку можно согласовать задним числом онлайн. При условии, что она сделана лишь внутри квартиры и не нарушила нормы. Правда, придется заплатить штраф: для граждан — от 2 до 2,5 тысяч рублей, для организаций — от 300 до 350 тысяч рублей.

Теперь устройство антресоли — вид перепланировки. Площадку под потолком используют для увеличения жилплощади. На антресоли размещают спальни, гостиные, гардеробные, детские комнаты.

Что важно: по новым правилам в одном помещении можно сделать одну антресоль, которая не должна занимать более 40% от всей площади. На ней нельзя устанавливать сантехническое оборудование, электрические и газовые плиты.

Иногда чердачные и подвальные помещения присваивают для личных нужд. Или стену переносят так, что она отделяет часть подъезда. Теперь Мосжилинспекция должна проверять достоверность протоколов общих собраний собственников, содержащих разрешение большинства жильцов на такие работы.

Что важно: также Мосжилинспекция будет выезжать с проверкой для обследования перепланируемых помещений на мансардном этаже или чердачном пространстве.

На обложке: проект дизайн-студии «MARION STUDIO».