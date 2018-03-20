Виктория Макарская нарушила запрет мужа

Глядя на семью Антона Макарского ни у кого не возникает вопроса о том, «кто в доме хозяин?» Актер придерживается консервативных взглядов и уверен, что жена должна безоговорочно во всем слушаться мужа. Виктория соблюдает ряд строгих правил, к которым, как выяснилось на днях, относится отказ от использования губной помады. Такая мелочь, как накрашенные губы у супруги может вывести Антона из себя. На днях Виктория за спиной у мужа зашла в магазин, где были представлены косметические средства, и совершила покупку.

Виктория рассказала, как тайком накрасила губы новой помадой и даже успела сделать селфи до того момента, как Антон заметил «хулиганскую» выходку жены. «Никогда не крашу губы, Антон не разрешает, считает, что имеет право в любой момент поцеловать собственную жену. Ну, хоть попробую. Накрасила губы в гримёрке, пока муж не пришёл и не стёр, девочки, быстренько посмотрите, как вам такая помада? Или мне так некрасиво и неприлично?» — волнуется Виктория.

Поклонники были очень удивлены признанием Виктории. Кто-то из них сравнил 44-летнюю Макарскую с девочкой-подростком, которая красит губы втайне от родителей. У одних публикация жены Антона вызвала насмешки, других насторожила, третьих напугала… Удивительно, но эта тема получила бурное обсуждение в Сети. Впрочем, отметим, что публикация появилась в микроблоге семьи Макарских, к которому имеют доступ оба супруга. Так что, раз фотография пока не удалена, а Виктории не сделан строгий выговор, то можно предположить, что Виктория несколько преувеличила степень «тирании» в доме.