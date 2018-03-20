Меня бесит подруга моего сына-подростка, и вот почему: личный опыт мамы

Время от времени к нам в редакцию приходят письма от родителей, которые делятся опытом воспитания, предлагают новые методики развития и рассказывают о придуманных ими полезных играх для малышей. Но иногда у мам и пап появляется потребность поделиться своими мыслями и проблемами с другими родителями, просто выговориться.

Перед вами очередное письмо — на этот раз от мамы подростка. В нем она эмоционально рассказывает свою историю о том, как непросто складываются первые любовные отношения 15-летнего сына и почему она считает, что упустила в его воспитании один очень важный аспект: не научила уважать себя.

Им по 15. Первая любовь. Со всеми это когда-то случается.

Когда Сашке было лет 12-13, я даже переживала, что он в ТАКОМ возрасте еще не обзавелся подругой, не влюбился и не встречается с девочкой. Помню, даже беспокоилась, все ли в порядке, удивлялась, почему ему не нравится ни одна из девочек в параллели. Но в 15 лет он разглядел Ее среди всех.

Я радовалась поначалу: девочка из приличной семьи, учится хорошо, скромная. Он ходил к ней домой, она — к нам. Я не препятствовала их общению ни в коем случае и не лезла со своими советами.

Я хотела быть правильной мамой, которая не давит своим авторитетом и не сует нос не в свои дела.

Общались они очень много, буквально каждый день и не только в школе. После уроков он стал ходить к ней, там же обедал с ее родителями. И тут я поняла, что это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, неприлично постоянно есть в чужом доме, во-вторых, в отношениях нужно делать перерывы, иначе люди просто надоедят друг другу. Так все и вышло, ведь где любовь, там и ссоры, и это не зависит от возраста.

Однажды я заметила, что сын грустный, молчаливый — было понятно, что что-то произошло. Я стала расспрашивать, но Сашка просил не трогать его и вообще уйти из комнаты. Однако потом его как прорвало. Оказалось, что его подруга стала снова общаться со своим «бывшим» (!).

Сначала меня убило это слово — «бывший», а потом сама ситуация: откуда в 15 лет уже такой большой опыт.

Оказалось, что и тот «бывший» не единственный и не последний, а предпоследний.

У нас не самый большой город, да и мир быстро слухами полнится, и в школе на родительских собраниях мне стали намекать, что девочка непростая и что раньше вращалась не в самой хорошей компании. Но слухам я не доверяю, да и не в них дело.

Сын очень ревновал, страдал. Девушка вела себя странно: и моего Сашку не бросала, но и с тем продолжала общаться. Тем временем друзья этого «бывшего» угрожали моему сыну, что, надо сказать, его не пугало, а ее они называли неприличным словом на букву «ш». Как ни странно, ей это нравилось. Хотя почему странно? Девочке хотелось быть в центре внимания, пусть даже такой ценой.

Все это сын вылил мне за какие-то пять минут. В его рассказе было столько боли, обиды, злости, мне было так жалко его, а помочь я ничем не могла, только выслушать. Что тут посоветовать? Сказать, чтобы бросил ее, что таких у него еще будет миллион?

Дурацкие это советы, не работают они, ничем не помогут.

Я разозлилась: это мой сын, да как она могла так поступать! Что она о себе вообще думает!

Так она мучила его несколько дней. Говорила, что с кем хочет, с тем и общается, и что он сам дурак и идиот и все в таком духе.

Но потом они помирились.

А через месяц все в точности повторилось. Сашка опять страдал, говорил, что убьет этого «бывшего» или убьется сам. Тут я уже не на шутку испугалась, а вдруг правда решит что-то с собой сделать — что там в голове у этих подростков, никто не знает.

Я стала особенно внимательно наблюдать за ним, хотелось все время прижать к груди и пожалеть его.

В один из дней захожу к нему в комнату, чтобы сказать, что он лучший и не надо ни на кого обращать внимания, что все будет хорошо, и вдруг вижу, как он уже общается с ней по Skype. Как потом рассказал сын, она одумалась и слезно извинялась. Конечно, чтобы такого терять, надо быть полной дурой.

Они стали снова видеться каждый день, он опять ходил к ее семье обедать. Я просила приходить есть домой, но он меня не слушал. Потом подкрался Новый год, и нужно было дарить подарки.

Он старательно выбирал для нее что-то особенное, символичное, знаковое.

После каникул, во время которых все были в отъездах, снова началась школа, и все повторилось. Тут я уже не просто злилась, эта девица стала меня бесить! Она приходила к нам в гости, но я свое отношение скрывала, чтобы сын ни в коем случае ничего не заподозрил.

Правда, в момент их очередного разлада я сказала ему все, что думаю о ней. Я говорила, что она дворняжка и не стоит его, что, в конце концов, эти отношения нужно заканчивать. «Да брось ты ее!» — почти кричала я. Он сказал, что уже. Я так радовалась, так гордилась, что наконец-то он смог справиться с собой и принять правильное решение.

Но его опять не хватило и на сутки.

Потом была новая ссора, теперь она говорила, что все месяцы общения с ним — это буквально выброшенное время из жизни, что он идиот, и так далее, и даже матом (помните, девочка ведь из интеллигентной семьи).

Но на 8 Марта она получила свой подарок, а ее мама (заметьте, не я) — букет цветов.

Конечно, я все пойму и не обижусь. Ту маму он балует, чтобы она о нем хорошо думала и, если что, была на его стороне. Родители девочки вообще хорошо приняли Сашку и даже, с его слов, любили поболтать, видимо, во время тех самых обедов. Есть подозрение, что идти мириться каждый раз ей советует мама: мол мальчик-то хороший, жалко такого потерять.

Когда закончатся эти отношения, я не знаю, надеюсь, что скоро.

Удивляюсь только, откуда в сыне столько терпения или это элементарное неуважение к себе?

Получается, что это я плохая мать, что не научила его относиться к себе достойно?

Да, меня раздражает его подруга, иногда бесит. Кстати, я теперь догадываюсь, откуда берутся плохие (злые, стервозные, какой эпитет вам больше нравится, выбирайте) свекрови — вот из такого негативного опыта общения в том числе. Когда одна девица доставила столько неприятных моментов ее сыну, мать мальчика в будущем с подозрением будет относиться к каждой потенциальной невестке. Что уж говорить о жене, которая вообще заберет сына и на официальных правах будет трепать нервы ее ребенку.

Я как-то спросила сына, почему он не хочет бросить ее и жить спокойно, в конце концов, ухаживать за другой девочкой, которая не будет вести себя так недостойно.

Он ответил, что у него первый раз такие длительные отношения (больше полугода!), что он уже привык, а начинать все сначала очень трудно.

И да, что любит Ее.

Вы мне, скорее всего, скажете, что я просто ревную своего ребенка к девочке и к чужой семье, что обижаюсь из-за его невнимательности по отношению ко мне. Да нет же. Я иногда думаю, что злиться надо не на девочку, а на себя за то, что вырастила такого слабохарактерного сына, такого тюфяка. Где и когда я допустила эту ошибку, я не знаю. Наверное, слишком много потакала.

В общем, я решила успокоиться и не злиться. Если я не могу повлиять на ситуацию, то не буду тратить на это время.

Поняла я и другое: что в ребенке нужно с детства воспитывать характер, учить принимать решения, уважать в себе личность. Маменькиному сыночку и подкаблучнику в жизни придется трудно. Мальчика нужно вовремя отпускать, пусть сам учится поступать так или иначе в любой ситуации и даже в отношениях с противоположным полом.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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