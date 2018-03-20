Новое жильё, первый именной торт: как поживает девочка Россия, родившаяся прошлой весной в Тобольске

Год назад, 7 марта, в семье тоболяков родилась дочка, которой дали звучное имя — Россия. Прибавление совпало с жилищными проблемами: Старченко рисковали остаться без крыши над головой. В их доме, который был признан аварийным, они были единственными жильцами. В городской администрации в один голос твердили: прав на это муниципальное жильё у семьи нет, да и не прописаны они тут вовсе.

— Cейчас всё хорошо. В июле прошлого года у нас появилось, наконец, новое жильё — комната в общежитии. Это наш временный дом. Каждые полгода нужно продлевать прописку, но это — мелочи, — рассуждает в беседе с 72.ru Наталья Старченко, мама девочки. — Дочка растёт. Уже умеет ходить, учится шустро бегать по дому. Обожает куколку Винкс, собаку нашу. И пробует играть в футбол, пиная мяч.

Такой нарядный торт заботливые родители заказывали на первый день рождения дочки

Юная тоболячка Россия пока ещё не знает, что значит её имя. Говорить только учится: её словарный запас состоит из слов «мама», «папа», «баба» и «на». Последнее — призыв для собаки угоститься чем-нибудь.

Любит Рося рассматривать висящий на стене самодельный флаг, который Наталья сшила для дочки сама

— Поначалу нам некоторые люди говорили, что зря мы так дочь назвали, но сейчас уже эти споры поутихли. Надеюсь, когда наша малышка вырастет, будет гордиться своим именем. Сама я общаюсь с 15-летней Россией из Нижнего Тагила. Говорит, что её одно время дразнили сверстники, называли Роська-Матроська. Сейчас такого уже нет, и девочка точно решила никогда не менять своё имя на какое-то другое, — поделилась наша собеседница. Тюменские родители, к слову, тоже стремятся дать своим новорожденным детям необычные имена. Предлагаем узнать, какие из них удивили сотрудников ЗАГСа в прошлом году и пройти необычный тест-игру, если захочется. А если интересно, как называли малышей в Тюмени 100 лет назад, жмите на эту ссылку.

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