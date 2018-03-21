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50-летняя Стриженова сообщила о беременности
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50-летняя Стриженова сообщила о беременности 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Отметившая 50-летие Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью. Популярная телеведущая объявила о беременности.
Екатерина и Александр Стриженовы стали очередными звездными гостями передачи Ивана Урганта. Отметим, что накануне, 20 марта, телеведущая справила юбилей. Екатерине исполнилось 50 лет. С раннего утра именинница принимала поздравления от родных и близких. Когда Екатерина появилась в студии Ивана, ее встретили бурными аплодисментами. Ургант присоединился к теплым пожеланиям коллеге.
В ходе беседы с Иваном Екатерина сообщила радостную новость. Стриженова призналась, что в скором времени станет бабушкой. Как выяснилось, старшая дочь Екатерины и Александра Анастасия беременна. Отец будущего ребенка — ее супруг Петр.
Интересно, что счастливые супруги предпочитали скрывать важную информацию от общественности. Они сделали объявление лишь на шоу Ивана Урганта. «Итак, наша сегодняшняя программа — бабушка рядышком с дедушкой», — иронически прокомментировал событие телеведущий.
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