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«Этой фотографии 21 год»: юные Екатерина Стриженова и Андрей Малахов едят торт
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«Этой фотографии 21 год»: юные Екатерина Стриженова и Андрей Малахов едят торт 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Сегодня, 20 марта, Екатерина Стриженова отметила юбилей. Телеведущей исполнилось — трудно поверить — 50 лет. В честь этого события ее давний друг Андрей Малахов опубликовал их старое совместное фото.
«Дорогая @strizhenovae — этой фотографии 21 год. Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка (вписка). Все еще впереди — мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим… С юбилеем», — написал он.
Фото: instagram
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