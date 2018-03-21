«Этой фотографии 21 год»: юные Екатерина Стриженова и Андрей Малахов едят торт

Сегодня, 20 марта, Екатерина Стриженова отметила юбилей. Телеведущей исполнилось — трудно поверить — 50 лет. В честь этого события ее давний друг Андрей Малахов опубликовал их старое совместное фото.

«Дорогая @strizhenovae — этой фотографии 21 год. Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка (вписка). Все еще впереди — мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим… С юбилеем», — написал он.

Фото: instagram