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Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
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Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Едва Екатерина Стриженова отметила 50-летний юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме — недавно она заявила, что похудела на 10 килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем.
"Всю свою жизнь Екатерина Стриженова ведет борьбу с лишним весом. Она генетически склонна к полноте. Поэтому для того, чтобы быть в форме, ей постоянно приходится ограничивать себя в еде. И это дается с большим трудом. Тем не менее, сказать, что она плохо чувствует, нельзя", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По ее словам, телеведущая умеет собрать волю в кулак и за нереально короткие сроки она способна обрести желаемую форму. «Если Екатерина захочет, то с легкостью может стать женщиной с идеальной фигурой. Но тут важно то, что такая красивая женщина как Стриженова, всегда может выглядеть привлекательно. Истинная красота в обаянии, внутреннем душевном содержании и невероятной харизме», — уверена медиум.
Несмотря на то, что Екатерина счастлива в браке много лет, ее всю жизнь окружает множество поклонников, уверена Абравитова. «Это однозначно бодрит и мотивирует телеведущую. Измен я не вижу, но внутри пары есть какой-то дух соперничества. Никто от друг друга ничего не скрывает, просто поддерживается некая интрига, перчинка в отношениях, чтобы быть в тонусе и не расслабляться», — сказала она.
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