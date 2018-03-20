Концептуальная мода: российские ювелирные бренды с характером

Мастера, о которых пойдёт речь, черпают вдохновение среди стен и дорог мегаполисов и вынимают из повседневности ту тонкую красоту и эстетику, которую мы так часто не замечаем. Насколько им это удаётся — решать только вам.

Sandro Sherents

Архитектор Сандро Шерентс из одноимённого бренда не боится грубых форм, благодаря чему его образы остаются живыми. Каждый из нас когда то мечтал быть рок-звездой, революционером или ещё каким-нибудь эстетствующим бунтарём и подонком. Животная страсть и сырая мужская эстетика — вот то, чем дышат на вас произведения Сандро. Современно и в то же время будто вырвано из доисторических пещер; грубо, но весьма поэтично. Если вы не стесняетесь своей хищнической природы — эти украшения для вас.

Публикация от Sandro Sherents Jewelry (@sandrosherents)

13 Фев 2018 в 10:25 PST Dibraven

Думаете, что древние изображения летающих тарелок доказывают, что наша жизнь полна загадок? Верите, что вещи переносят энергии и дарят волшебство? Тогда коллекция от Dibraven лишь подстегнёт ваше стремление к непознанному. Дизайнер Dibraven выдает наш мир через осколки найденных вещей, которым дарит новую жизнь. В каждом предмете Dibraven сокрыта история. Пластинка из 60х крутила твист на вечеринках, запоминая голоса всех пьяных девиц Замоскворечья. Переходя от патефона к патефону, однажды вместе с тоннами макулатуры она отчалила на пыльный городской чердак, где её нашла Юля Диброва –дизайнер и основатель бренда. Сегодня кольцо с кусочком этой пластинки обрамляет пальцы одной небезызвестной московской актрисы. Эти украшения — отпечаток эпохи в самом прямом смысле слова

MXS_jewelry

Парящие и привлекающие своей нежностью украшения похожи на элегантный пируэт концептуального балета. Современная хореография форм, если хотите. В образах, созданных Мишей Сахатовым и Сашей Табуновой есть не только грация и пластика — в них отчётливо прослеживается динамика. Тот самый танец, что пляшут волны на набережной или крутит ветер в тоннелях метро. Тонко и грациозно.

Публикация от MXS_jwl (@mmkxss)

23 Янв 2018 в 1:45 PST Trikasa

После просмотра Instagram Тамары начинаешь думать, что F#CK ее любимое слово. Лично мы видим в её произведениях вызов, гласность и, конечно, секс. Эти украшения — мысли и эмоции городских девчонок из спальных районов нулевых. Нарочитые и острые, но от того ещё более женственные. Порадует ли Тамара нас новыми словами или сохранит верность классике? Об этом мы узнаем совсем скоро на будущем Concept Market, который пройдет 15 апреля…