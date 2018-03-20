В омской библиотеке им. Пушкина появится книга про Путина

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина потратит 300 000 рублей на покупку новых книг. Соответствующую информацию разместили на официальном портале госзакупок.

В библиотеке имени А. С. Пушкина планируют пополнить книжный фонд. Уже осенью коллекцию библиотеки пополнят 379 новых книг. Они выпущены в 2017 или в 2018 годах. Начальная стоимость контракта на поставку книг оценивается в 300 тысяч рублей.

Напомним, в библиотеке им А. С. Пушкина 3,6 млн книг.