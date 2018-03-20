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В омской библиотеке им. Пушкина появится книга про Путина
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В омской библиотеке им. Пушкина появится книга про Путина 

АиФ-Омск 12 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина потратит 300 000 рублей на покупку новых книг. Соответствующую информацию разместили на официальном портале госзакупок.
В библиотеке имени А. С. Пушкина планируют пополнить книжный фонд. Уже осенью коллекцию библиотеки пополнят 379 новых книг. Они выпущены в 2017 или в 2018 годах. Начальная стоимость контракта на поставку книг оценивается в 300 тысяч рублей.
Среди новой коллекции будут такие книги, как энциклопедия «КВН — жив» (её автор Александр Масляков, президент Международного союза КВН), цитатник Илона Маска «Никогда не сдамся» и печатная версия интервью американского кинорежиссёра Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в библиотеке им А. С. Пушкина 3,6 млн книг.
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