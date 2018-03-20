Секреты русских девушек, которым удавалось влюбить в себя зарубежных красавчиков

Русская модель, умница и красавица, привлекала внимание иностранцев практически с самого начала своей карьеры. Стратегически правильным было решение выбрать Антуана, с легкостью обеспечившего светлое будущее всем детям Водяновой. Сейчас Наталья занимается благотворительностью, воспитывает потомство, разъезжает по миру в свое удовольствие и иногда загадочно улыбается с новеньких рекламных билбордов крупных Домов моды.

Звезде зарубежных хит-парадов в свое время приглянулась не только поразительно гармоничная внешность Анны. Главный козырь, который играет на руку каждой русской красавице, старающейся охмурить иностранца, — ментальность в сочетании с мозговитостью.

Умом Анна обделена не была и привлекла Адама, прежде всего, тем, что была непохожа на других девушек его круга общения. Лайфхак для всех, кто wannabe a happy wife за пределами РФ: будьте слегка outstanding. Скажите, что любите молекулярную кухню, процитируйте пару стихотворений незнакомого западной публике поэта (лучше отечественного –Бродского или Лермонтова). Миссия завершена. Только заранее подумайте о том, что будете делать, когда стихи закончатся. Анна вот оказалась не слишком предусмотрительной. Их отношения с Адамом завершились в 2012 году.

Несмотря на то, что этот роман, ровно как и предыдущий, уже давно закончен, слухи о нем гуляют по Нью-Йорку до сих пор. Согласно инсайдерской информации светских сплетников, Анастасия привлекла Джима Керри (вы не поверите!) своим юмором и огромным желанием добиться высот в профессии. Настя изучала дизайн, обедала в шикарных ресторанах и любовалась подарками обожавшего ее Джима. Можно долго искать на просторах Интернета информацию об истинных причинах их разрыва. Найдете вряд ли.

Здесь все понятно. Красавица Ирина, обладающая огромным опытом в модельном бизнесе, не могла не покорить кого-нибудь из актерской элиты. Причина номер один: с ней интересно. Номер два: с ней не соскучишься. Номер три: вторую такую больше не найдешь ни в России, ни в Америке, словом, нигде. Хотите такого же результата? Занимайтесь самообразованием!