Яна Поплавская рассказала, как сын уговорил ее сделать пирсинг

В своей новой колонке для «Летидора» актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская решила затронуть тему, которой побаиваются, пожалуй, все родители, — желания детей сделать себе пирсинг или татуировку. Отношения звездной семьи и «украшательств» тела начались, когда в один прекрасный день старший сын актрисы Клим пришел со школы и заявил своей маме, что ей просто необходимо проколоть пупок.

Я сопротивлялась как могла, ведь я до жути боюсь боли. Но… мы с Климом пришли в салон, и именно он держал меня за руку в тот самый момент «икс».

— вспоминает Поплавская. Через какое-то время Клим заявил о своем желании проколоть ухо. Яна не сопротивлялась, ведь понимала, что в таком возрасте дети мечтают быть не такими, как все. Стоит ли удивляться, что актриса с тем же спокойствием отнеслась к просьбе младшего сына о сережках в ушах:

Я разрешила сыну это сделать, но была настроена категорически против тоннелей в ушах! Чтобы мой протест был еще более убедительным, мы вместе с Ником пересмотрели все что можно про индейские племена, я показала фото людей, которые пытаются восстановить свои уши после всех этих манипуляций.

Фото: inst@the_yana_poplavskaya

Также в своей колонке Яна Поплавская касается темы татуировок. Старший сын в 20-летнем возрасте сделал тату с ее портретом у себя на спине, а младший в честь своего 14-летия попросил у мамы в подарок татуировку феникса на руке.

Я всегда говорила сыновьям: «Твое „Это красиво!“ в адрес гигантского количества дырок в ушах, росписи всего тела, ирокезов закончится через 1-2 года. А если не закончится и останется навсегда — это печально, потому что со всей этой красотой в приличное место тебя работать не возьмут»,

— вспоминает Поплавская. О том, как реагировать родителям на детские «Я хочу», как сделать так, чтобы спор о тату и пирсинге не привел к краху семьи, читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ. Фото:instagram@the_yana_poplavskaya