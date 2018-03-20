«Они для меня как родные»: зачем незнакомцы пишут письма дончанам в дома престарелых

Волонтерская программа «Внуки по переписке» объединила пожилых людей из донских домов престарелых с жителями городов-миллионников, небольших провинций и маленьких глухих деревушек. Бабушки и дедушки из трех областных интернатов рассказали корреспонденту 161.ру о своих «внуках» и поделились историями переписок.

«Внуки по переписке» появились в Ростовской области в 2011 году, когда здесь открылось местное отделение всероссийского благотворительного фонда «Старость в радость». В фонде «внуков» и придумали — чтобы неравнодушные люди писали бабушкам и дедушкам, живущим в домах престарелых, теплые послания. Письмо от незнакомого, но участливого человека может вернуть пожилому человеку радость общения и возможность получать тепло и поддержку из внешнего мира — то, чего они так часто бывают лишены.

Галина Пластинина: «После этих писем мне снятся добрые сны»

Галине Дмитриевне 72 года. После смерти супруга у пожилой женщины развилась болезнь Паркинсона, и бабушка оказалась в доме престарелых станицы Новороговской. Женщина рассказывает о своей юности, муже, детях, которые давно выросли, демонстрирует свою бордовую шляпку и сережки, а потом указывает на стопку открыток и почтовых конвертов, лежащих на окне.

— Вот, посмотрите, там много чего есть, доставайте, сейчас почитаем.

Галине Дмитриевне пишет Юля из Москвы. Девушка регулярно поздравляет свою бабушку по переписке с праздниками, посылая открытки, да и пишет письма просто так. Рассказывает о том, как прошел день, какая погода за окном и что нового произошло в её жизни. Подписывает свои письма Юля всего одним словом: «Друг».

Вот некоторые строчки из письма Юли: «Дорогая моя Галина Дмитриевна! В этот прекрасный день я спешу поздравить вас с днем рождения!… Пускай мечты сбываются, здоровье будет крепким, настроение праздничным! Обнимаю, ваш друг».

— Девочки мои мне пишут, рассказывают о себе, своих семьях, — говорит Галина Дмитриевна. — Недавно Лена из Озёр писать начала. Смотрите, вот марки какие красивые на конверте. Всё храню, не выбрасываю. Читать сама не могу, так вот прошу кого-то, чтобы почитали мне, порадовали старушку. У девочек вся жизнь впереди, и мне радостно от того, что они со мной чем-то делятся, здоровья желают и долгих лет.

Ответные письма бабушка не пишет. Тяжело, говорит, сконцентрироваться, да и держать ручку ей уже физически тяжело. А вот повидаться со своими уже такими близкими и родными «внучками» и их семьями она бы очень хотела.

— Увидеться бы, посмотреть им в глазки, поблагодарить за то, что пишут неизвестному человеку с такой теплотой. Мне сны добрые снятся после того, как мне прочитают написанные девочками строчки, — улыбается Галина Дмитриевна. — Я, наверное, попрошу волонтеров помочь мне написать Юле и Лене письма. Так хочется рассказать им о том, как я на заводе работала в молодости, как траву косила, как в Ростове-на-Дону оказалась. Приглашу их в гости, может быть, еще успеем свидеться.

Виктор Алексеевич, любитель стихов Эдуарда Асадова, достает с полки книжного шкафа кипу конвертов.

— Это еще не все, — смеется мужчина. — Мне каждую неделю приходит когда одно письмо, когда больше. Я всегда удивляюсь, как люди могут писать нам, незнакомым старикам, зачем им это, для чего они пишут, у них ведь свои жизни, заботы, проблемы и они нас совсем не знают.

У Виктора Алексеевича писем и открыток действительно много. Челябинск, Красноярск, Екатеринбург, Москва, Краснодар — из этих городов мужчине в дом престарелых «Добрый свет» в хуторе Кугейском пишут дети, молодежь и даже целые семьи. Например, из Екатеринбурга приходят весточки от семьи Корытниковых. Письмо супруги и их дети пишут все вместе: сначала глава семьи напишет пару строк, потом его жена. И детишки печатными буквами старательно выводят: «Привет, дедушка!»

— Когда мне приносят очередное письмо, я даже не знаю, что говорить. Надеваю очки свои, распечатываю конверт, читаю письмо, написанное специально для меня, да еще и от руки, читаю и перечитываю добрые слова и пожелания — эти эмоции я вам описать даже не могу. Вот, посмотрите, какая красивая открытка. Детишки мне её прислали, сами делали, цветочки клеили, блестки. В день рождения всегда много открыток приходит, на 23 Февраля, 9 Мая. Да и обычные письма тоже приходят, о себе ребята рассказывают, обо мне спрашивают.

Виктору Алексеевичу пишут сразу из нескольких городов России

Виктор Алексеевич очень переживал, что не может лично поблагодарить каждого, кто ему пишет.

— Писем много, я не могу ответить каждому, но очень бы хотел. Чтобы никого не обидеть, я одно общее письмо написал, и Мариночку нашу (руководитель фонда «Старость в радость» в РО, — Прим.ред) попросил на сайте фонда опубликовать, чтобы ребята прочитали и знали, что у меня все хорошо, чтобы поняли, как для меня важно и ценно то, что они для меня делают.

Тося Слюсаренко: «Жду фотографии с Наташкиной свадьбы»

— Меня Тосей здесь называют, потому что я так всех попросила, — командным голосом говорит Антонина Петровна. — Как я не люблю, когда по отчеству зовут, а тем более когда «бабулей». Очень злюсь и ругаюсь.

В доме престарелых № 2 «Голубка» в хуторе Кавалерском Тосю все уважают и любят. Она здесь первая мастерица и помощница: вяжет, вышивает и порядки наводит. У Тоси тоже есть внучка по переписке — Наташа.

— Может быть, вы знаете, когда там Наташка уже замуж выйдет? — спрашивает женщина. — Хорошая она девчонка, добрая. Писала мне, что замуж выходит, к торжеству готовится. Как я хочу, чтобы всё у неё всё сложилось! Свадьбу сыграют, пошлю ей подарок. Своими руками что-нибудь сделаю, чтобы от чистого сердца.

Наташа для Тоси стала родной. Письма и открытки от девушки хранятся в дальнем углу небольшого шкафчика и лишний раз никому не показываются, ведь это очень личное.

— У меня сотовый телефон недавно появился. Родственники мне звонят, а вот номера Наташи у меня нет, и у нее моего тоже нет, но мне обещали помочь с ней связаться, — рассказывает женщина. — Хорошо вам, молодым. Красивые, счастливые, глаза горят. Я тоже такой была. Сейчас у меня много свободного времени, вот я и мастерю всякое разное.

Антонина Петровна просит, чтобы ее называли просто Тосей

Соседка Тоси говорит, что, когда та училась вышивать гладью и не могла найти подходящего цвета для будущей картины, распускала свои шелковые платки на нитки и вышивала ими. На прощание Тося подарила связанную крючком разноцветную ажурную салфетку. И добавила:

— Нам так радостно, если о нас кто-то помнит. Когда к нам приезжают волонтеры, гости я всем дарю подарки. И вам вот хочу подарить салфеточку — самую яркую.

Для Тоси, как рассказывают сотрудники «Голубки», очень важно, чтобы её труд ценили, и чтобы она знала, что её рукоделие кому-то нужно.

О проекте

В фотоальбоме на сайте фонда «Старость в радость» можно увидеть фотографии «ба» и «де» (так ласково называют пожилых людей волонтеры) из разных домов-интернатов, разных возрастов и судеб, узнать их имена, возраст и краткую биографию. Для того, чтобы стать внуком по переписке, нужно заполнить анкету на сайте фонда и ожидать ответа от организаторов проекта. Все кандидаты проходят отбор: с ними беседуют, объясняют правила переписки, рассказывают, насколько это важно и ответственно — писать письма пожилым и зачастую недолюбленным людям.

— Я познакомилась с фондом «Старость в радость» совсем недавно, — рассказывает девушка Настя из Волгограда. — Узнала о программе «Внуки по переписке», захотела поучаствовать. Моих бабушек и дедушек давно нет в живых, я их совсем не помню. Поэтому мне очень хочется пообщаться со старичками, порадовать их своим вниманием, рассказать, что они не одиноки. Я уже выбрала себе дедушку для переписки, думаю, в скором времени уже отправлю ему первое письмо.

Если же кто-то пока не готов к постоянной отправке писем по почте, можно просто отправить поздравительную открытку с пожеланиями ко дню рождения, 23 Февраля, 8 Марта и другим праздникам.

Вот такие открытки мастерят для бабушек и дедушек детишки

— Стать внуком или внучкой по переписке — это и большая радость, и большая ответственность, — говорит представитель фонда «Старость в радость» в Ростовской области Марина Шкребец. — Каждый участник программы должен писать регулярно и соблюдать правила переписки, чтобы бабушки и дедушки не грустили в ожидании письма и не переживали о том, что о них забыли. Пожилым людям очень приятно и радостно получать бумажные письма. Сначала их читают в одиночестве, потом перечитывают соседу по комнате, затем — другим соседям, и хранят с особым трепетом.