Как футболист: Кэти Перри на прогулке приняли за парня

Звезда не перестает поражать своими образами.

Фирменным стилем Кэти Перри стали неординарные и вычурные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни. Но на этот раз она удивила нарядом в стиле унисекс, в котором прогулялась по Рио-де Жанейро. Причем перестаралась настолько, что ее вполне можно было перепутать с мужчиной.

И без того короткие волосы Кэти убрала под черную бейсболку. Простая белая футболка скрывала ее фигуру. Добавьте к этому свободные шорты-«адидасы» до колена, белые гольфы и стоптанные кроссовки, и поймете, почему Кэти было просто не узнать.

Больше фото — по стрелке

Напомним, свою удачу за хвост Кэти поймала в 2007 году, когда подписала первый контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. А уже в 2008 году вышел первый сингл певицы «I Kissed a Girl», который и вознес девушку на вершину славы.

А ведь будущая принцесса эпатажа воспитывалась в верующей семье и пела в церковном хоре. Кстати, именно ее выступления в хоре и позволили будущей звезде задуматься о карьере певицы. Кстати, родители девочки были вовсе не против ее выбора, а даже наоборот, поддержали дочь.

Сейчас Кэти — настоящая звезда и кумир миллионов. При всем этом она никогда не преследовала цель стать иконой стиля и соответствовать модным канонам. Певица старается выглядеть ярко свежо и необычно всегда — на сцене и в жизни! И плевать на мнения стилистов. Между прочим, образ «мальчика-футболиста» — далеко не самый необычный в ее модной копилке.

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