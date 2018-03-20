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Праздник на улице Счастья
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Праздник на улице Счастья 

Мир24 12 часов назад
Фото: Мир24
В мире сегодня отмечают День счастья. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Особенно ему рады жители села Алапарс — в Армении. Ведь у них есть даже улица Счастья. Кто и как там живет, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.
На этой улице грустить категорически запрещено. Ведь это единственная в Армении улица Счастья. Село Алапарс начинается именно с нее. Ее протяженность почти два километра. Здесь живут около 40 семей. Поговаривают, что они самые счастливые в стране.
В будний день на улице Счастья никто никуда не торопится: старшее поколение играет в нарды. Младшее готовится к обеденному сну. В детском саду на этой улице 25 воспитанников. Несмотря на маленькие неприятности, дети абсолютно счастливы и, кажется, спать не собираются.
«Моя мама приготовила сегодня торт с желе — это счастье», — говорит воспитанница детского сада с. Алапарс Лаурик.
«Счастье — это шарики желтые, красные, синие», — считает воспитанница детского сада с. Алапарс Сона.
А вот Ктрич Геворгян находит радость в красках. Он художник. Может нарисовать абсолютно все, даже счастье.
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«Мое счастье разных цветов. Если бы я его нарисовал, оно бы было розовым, белым и обязательно желтым. Оно бы точно было абстрактным», — уверен житель улицы Счастья.
Марина Аталян — жена художника. Она видит счастье в семье и детях. По образованию экономист, вышла замуж и переехала в село. Тогда улица еще носила название «Победа». В 2004 году ее переименовали. С тех пор, кажется, счастье заглянуло в дом к каждому.
«Эта улица приносит нашей семье счастье. Не раз такое было, когда мы хотели решить какие-то вопросы ходили по министерствам, говорили, что живем на улице Счастья, люди улыбались. И так мы на позитиве все вопросы и решали», — рассказала жительница улицы Счастья Марина Аталян.
А это бабушка Сирануш. Она самая старшая на улице Счастья.
«Дочка, какое счастье в моем возрасте. Я уже слишком стара, чтоб думать об этом. Но эта улица в свое время принесла мне много радости. Нам машину дали, а еще меня медалью сам президент наградил», — отметила жительница улицы Счастья Сирануш Торгомян.
Бабушке Сирануш 96 лет. Она живет одна, иногда забывает свое имя и ходит только с поддержкой. Но нас проводила до самых ворот и даже сфотографировалась на память.
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