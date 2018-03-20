С головой ушла в работу? Джиджи Хадид на съемках в Нью-Йорке

Недавно Джиджи Хадид (22) и Зейн Малик (25) приняли решение расстаться. Для фанатов пары это стало настоящей трагедией, ведь влюбленные были просто не разлей вода последние два года. Многие даже надеялись на свадьбу звезд, особенно после того, как певец сделал своей возлюбленной предложение, а она обещала подумать. Но и этой сказке пришел конец.

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И пока Зейн наслаждается отдыхом в Майами и бьет новые тату, Джиджи, кажется, решила отвлечься работой. Вчера папарацци подловили модель во время съемки в Нью-Йорке. Хадид была окружена стилистами и фотографом и выглядела очень даже веселой.

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Так держать, Джиджи!

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