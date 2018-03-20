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Дональд Трамп изменил беременной жене с известной певицей
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Дональд Трамп изменил беременной жене с известной певицей 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Сын президента США Дональд Трамп младший оказался плохим семьянином. Он изменял беременной жене и заставлял побираться по родственникам. В дрязги супругов даже пришлось вмешаться отцу — главе США.
В Сети бушует новость о скандальных выходках сына одиозного президента Америки. Сообщается, что бизнесмен имел любовную связь с певицей и участницей телешоу «Ученик» Обри О’Дэй. И его совсем не смущал тот факт, что его законная супруга Ванесса находится в положении. Женщина носила под сердцем четвертого ребенка пары — сына Тристана, которого родила в октябре 2011 года. сообщает издание Page Six. Внебрачная связь мужчины продлилась примерно до марта 2012 года.
Отпрыск Трампа -старшего не ограничился унизительным адюльтером, он ущемлял супругу в деньгах, из-за чего ей приходилось часто обращаться за финансовой помощью к своей матери. Зачастую она не могла оплатить самостоятельно счет в ресторане, сообщает телеканал «360» со ссылкой на друзей Ванессы Трамп.
Хотя есть и те, кто отрицает проблемы в жизни супругов. «Все эти утверждения просто не соответствуют действительности. Дон и Ванесса очень уважают друг друга, и это всегда было так. Мнение о том, что ей пришлось полагаться на помощь своей семьи, абсолютное вранье», — ссылается не неназванного информатора издание.
Отмечается, что проблемы в семейной паре начались еще до свадьбы. А вступление на пост президента отца Трампа усугубило положение. Сегодня брак находится в процессе расторжени. Поговаривают, что в дело даже пришлось вмешаться Трампу-старшему: узнав о внебрачной связи сына, он потребовал прекратить ее.
Трамп женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года. В браке у них родились пятеро детей.
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