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Хлоя Симс показала, как выглядит ее попа после пластики
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Хлоя Симс показала, как выглядит ее попа после пластики 

WDay.ru 11 часов назад
Фото: WDay.ru
Теперь актриса очень гордится своей фигурой.
Впервые появившись на публике после глютеопластики (увеличения ягодиц), Хлоя решила не скрывать свои новые формы. Она вышла на красную дорожку в обтягивающем и практически просвечивающем белом платье и то и дело поворачивалась к фотографам спиной, чтобы те могли оценить ее соблазнительные изгибы.
Больше фото — по стрелке
Британская актриса и звезда телешоу совершенствует свою внешность уже больше десятка лет. Первую операцию она сделала в 23 года, сразу после рождения дочери, увеличив грудь до пятого размера. Затем последовали более «легкие» методы для приумножения привлекательности — различные уколы красоты.
Чуть позже Хлоя сделала подтяжку ягодиц. Она признавалась в интервью, что накачать пятую точку в спортзале у нее не получается. А в прошлом месяце все-таки решилась на новую операцию. Видимо, сочла, что подтянутая попа — это хорошо, но большая и упругая — еще лучше.
2017 год  2018 год  Так что теперь Хлоя присоединилась к строю тех звезд, кто накачал себе ягодицы не в спортзале, а у хирурга. Компанию ей составляют Ники Минаж, Ким Кардашьян, Эмбер Роуз и многие другие. А одной из первых, кстати, вшила себе силикон в ягодицы Джей Ло. У певицы с мировым именем всегда была шикарная фигура, но в один момент Дженнифер решила усовершенствовать себя. А потом еще и застраховала пятую точку на миллион долларов.
Может быть, и Хлоя Симс поступит так же — ведь теперь ее фигура тоже стала близка к идеальной. Особенно когда она подчеркивает ее своими фирменными сексуальными нарядами.
Больше фото — по стрелке
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