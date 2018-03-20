Хлоя Симс показала, как выглядит ее попа после пластики

Теперь актриса очень гордится своей фигурой.

Впервые появившись на публике после глютеопластики (увеличения ягодиц), Хлоя решила не скрывать свои новые формы. Она вышла на красную дорожку в обтягивающем и практически просвечивающем белом платье и то и дело поворачивалась к фотографам спиной, чтобы те могли оценить ее соблазнительные изгибы.

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Британская актриса и звезда телешоу совершенствует свою внешность уже больше десятка лет. Первую операцию она сделала в 23 года, сразу после рождения дочери, увеличив грудь до пятого размера. Затем последовали более «легкие» методы для приумножения привлекательности — различные уколы красоты.

Чуть позже Хлоя сделала подтяжку ягодиц. Она признавалась в интервью, что накачать пятую точку в спортзале у нее не получается. А в прошлом месяце все-таки решилась на новую операцию. Видимо, сочла, что подтянутая попа — это хорошо, но большая и упругая — еще лучше.

2017 год 2018 год Так что теперь Хлоя присоединилась к строю тех звезд, кто накачал себе ягодицы не в спортзале, а у хирурга. Компанию ей составляют Ники Минаж, Ким Кардашьян , Эмбер Роуз и многие другие. А одной из первых, кстати, вшила себе силикон в ягодицы Джей Ло. У певицы с мировым именем всегда была шикарная фигура, но в один момент Дженнифер решила усовершенствовать себя. А потом еще и застраховала пятую точку на миллион долларов.

Может быть, и Хлоя Симс поступит так же — ведь теперь ее фигура тоже стала близка к идеальной. Особенно когда она подчеркивает ее своими фирменными сексуальными нарядами.

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