Романов: 18 марта Россия выбрала свою новейшую историю

В день выборов Россия осознанно, активно и легитимно выбрала свою новейшую историю, отметил депутат Государственной Думы Михаил Романов , комментируя предварительные результаты выборов президента 18 марта.

«Пятьдесят шесть миллионов россиян хотят жить в безопасной, процветающей стране, где развиваются высокие технологии, где экономический рост не зависит от внешнеторговых настроений партнёров, где государство заботится о здоровье и образовании детей», — подчеркнул депутат.

С победой Владимира Путина россияне ответили на все несправедливые оскорбления и обвинения, которые внешние партнёры обращали против России в надежде подорвать авторитет действующего главы государства, заявил Михаил Романов. Итоги голосования, известные на текущий момент, показали, что граждане только сильнее сплотились вокруг Президента России и готовы вместе с властью достойно ответить на возникающие вызовы.

«В Северной столице действующий президент набрал более 75 процентов голосов. В этой позиции — здравый смысл, опыт и стремление петербуржцев защитить город от социальных потрясений, революций, конфликтов. Я благодарю ответственных горожан, которые пришли на избирательные участки и выбрали единственно верный путь», — приводит пресс-служба слова законодателя.

Показанный Петербургом на выборах результат депутат отнёс к заслугам действующих городских властей, усилия которых позволили субъекту Федерации стать современным, развивающимся и комфортным мегаполисом.

Отдельно Романов обратил внимание на активность молодых избирателей, рассказав о нескольких случаях, когда 18 марта становилось не только личным праздником для впервые голосующих горожан, но и позволило молодым людям ощутить чувство сопричастности к формированию будущего своей Родины.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту также отметил, что, будучи в числе наблюдателей за ходом голосования, подчёркивает высокую организацию избирательного процесса.

«Я побывал на нескольких участках, в том числе в СИЗО «Кресты-2», наблюдал за тем, как голосуют лежачие больные в одной из городских больниц — везде были созданы комфортные условия, я зафиксировал абсолютную прозрачность избирательного процесса. Мне удалось обменяться мнениями на этот счёт с иностранными наблюдателями, и могу сказать, что они пришли к тем же выводам», — заявил Михаил Романов.

Комментируя предварительные результаты президентских выборов, парламентарий сказал, что день 18 марта окончательно вычеркнул из политической повестки попытки внутренней и внешней оппозиции подорвать авторитет России и её президента как внутри страны, так и на международной арене.

«Россия выбрала путь созидания. Путин — это дорога в будущее для каждого из нас и для всех вместе», — заключил Михаил Романов.