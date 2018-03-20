Почему мужчине важно быть физически сильным

Каждый мужчина в своей жизни не раз слышал фразу «ты должен быть сильным, потому что» и далее список из пары-тройки причин, крутящихся вокруг безопасности и комфорта близких. Почему же не все принимают к сведению эту установку? То ли от того, что список приводимых аргументов примитивен и мал, то ли от командной формулировки посыла, то ли от другого десятка причин, включая природную лень. Автор пособия «Путь к мужественности в 21-ом веке» Семпер Вирилис углубился в вопрос, ну, а мы изучили его труд и тезисно оформили список полезностей физической силы для современного мужчины.

Отличие от женщин

Без Арни никуда в статьях, где нужно проиллюстрировать мужественность

Как бы грубо и архаично ни звучало, но физическая сила — это все-таки пока единственное, где среднестатистическая представительница прекрасного пола точно проигрывает такому же мужчине. Развитая мускулатура — это огромный плюс в карму популярности у женщин и дело даже не во внешности. Тестостерон, вырабатываемый организмом во время поднятия тяжестей, меняет саму манеру поведения, что не может остаться незамеченным.

Психическое здоровье

В цивилизованном обществе не так много способов избавиться от повседневного стресса. Да еще и с пользой для здоровья. Спортзал — как раз одно из них и упускать его точно нельзя.

Практичная выгода

Осознание того, что в случае чего ты сможешь вынести человека из горящего дома или банально поднять мешок с картофелем — вот еще один ощутимый плюс физической силы.

Всестороннее развитие

Теодор Рузвельт в детстве и зрелом возрасте

Даже в прогрессивных умах есть стереотип, что сильный человек скорее всего туп, ну, или, по крайней мере, глупее вон того дохляка в очках. Такие великие умы прошлого, как Теодор Рузвельт и Уинстон Черчилль , осознавали тот факт, что без физического совершенства не смогут полноценно раскрыться в других сферах, а потому буквально построили свое тело, не имея к тому природных задатков.

Ценные уроки

Идеальной иллюстрацией к предыдущему пункту мог бы стать художник и музыкант Генри Роллинз , долгое время занимавшийся тяжелой атлетикой, но его эссе «Железный» достойно большего. Вот лишь небольшая цитата оттуда:

Долгое время я думал, что тяжести — это мой противник, и был неправ. Лучшее, что может предложить железо — это отказ оторваться от земли. Если гантель или штанга настолько легки, что ты можешь подкинуть их высоко вверх, значит они ничему тебя не научат.

Уважение окружающих

Не в каждом уважаемом человеке мужского пола окружающие видят мужчину и это довольно странно. Сильный характер, по крайней мере, внешне никак не вяжется с образом упитанного или наоборот болезненно худого парня, и с этим приходится считаться.

Сила отстаивать свою точку зрения

Какая польза от собственного мнения и высокого интеллекта, когда их обладатель не может их физически защитить от нападок менее образованных, но зато не страдающих от хилости противников. Так канула в Лету не одна великая и образованная, но изнеженная и не защищенная от сильного врага, империя. Не повторяй их ошибок.

Дань чести предкам

Представляешь, какое отвращение было бы на лицах наших предков, которые совершали немыслимые подвиги на войнах и охоте, чтобы иметь возможность передать свои гены потомкам, если бы они увидели, чего ради это все делалось? Сидящее сутками напролет за компьютером оплывшее существо точно не нашло бы себе пару в прежние времена, а значит — осталось бы без продолжения рода. Мы — дети сильных и в нашей крови их гены, а поддержание своего тела в боевой готовности через занятия в спортзале — это своего рода молитва предкам.