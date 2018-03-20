Крюковские общественные советники посетили мастер-класс НЛП

19 марта состоялась традиционная образовательная встреча для общественных советников района Крюково и членов общественного объединения «Лучшие соседи» на тему «Деловое общение: инструменты эффективной коммуникации».

В наше время успех в деловом мире определяют не столько высокие технологии, сколько человеческие отношения. И людям, работающие в сферах «Человек — человек», а в особенности те, кто доносит общественное мнение, необходимо иметь целый набор полезных навыков: уметь устанавливать доверительные отношения, владеть невербальными компонентами общения, иметь навыки убеждения, уметь сглаживать конфликты. Для освоения всего вышеперечисленного нет необходимости штудировать десятки книг, достаточно освоить всего несколько эффективных инструментов коммуникации.