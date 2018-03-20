Крюковские общественные советники посетили мастер-класс НЛП 

19 марта состоялась традиционная образовательная встреча для общественных советников района Крюково и членов общественного объединения «Лучшие соседи» на тему «Деловое общение: инструменты эффективной коммуникации».
В наше время успех в деловом мире определяют не столько высокие технологии, сколько человеческие отношения. И людям, работающие в сферах «Человек — человек», а в особенности те, кто доносит общественное мнение, необходимо иметь целый набор полезных навыков: уметь устанавливать доверительные отношения, владеть невербальными компонентами общения, иметь навыки убеждения, уметь сглаживать конфликты. Для освоения всего вышеперечисленного нет необходимости штудировать десятки книг, достаточно освоить всего несколько эффективных инструментов коммуникации.
Именно поэтому на этом занятии общественные советники овладевали инструментами из нейро — лингвистического программирования, которые можно успешно применять в деловом общении, в особенности в переговорах. Психолог Татьяна Казимирук рассказала о типах восприятия, об особенностях кодирования человеком полученной информации. Советники не только обучались навыкам раппорта — умению устанавливать хороший контакт с окружающими, но и учились калибровать — способности улавливать тонкие изменения в эмоциональном состоянии человека. Практические упражнения помогли лучше освоить материал и дали возможность практиковать полученные знания в реальной жизни.