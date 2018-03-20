Кто эта девушка: 21-летняя тюменская студентка-эколог победила в конкурсе самых завидных невест

Недавно в Тюмени назвали имя победительницы конкурса красоты «Ты — уникальная невеста». По мнению жюри, лучшей из 26 финалисток регионального этапа конкурса стала Лидия Пономарёва . Будущий эколог увлекается верховой ездой и в качестве волонтера часто бывает в приютах для животных.

— На конкурс попала случайно, до этого ни разу в жизни не участвовала ни в модельных показах, ни в смотрах красавиц. Верю в знаки судьбы, поэтому почти сразу согласилась поучаствовать в этом состязании. К тому же очень хотелось почувствовать себя настоящей невестой. Завоеванный титул даёт мне возможность проявить себя на всероссийском этапе конкурса в Петербурге. Когда на меня одели корону, эмоции переполняли. Состояние стресса и усталости слилось с восторгом от происходящего. Это вдохновляет, — призналась 72.ru титулованная красавица.

Заветный момент. Корона нашла свою обладательницу

Помимо короны победительница получила множество подарков от спонсоров и партнёров мероприятия. Меха, золотое кольцо, шикарное вечернее платье, косметический набор и бесчисленное количество различных сертификатов и купонов — в рестораны, фитнес-центры. Самым трогательным сюрпризом стали милые украшения ручной работы от воспитанников детского дома.