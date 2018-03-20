Кто эта девушка: 21-летняя тюменская студентка-эколог победила в конкурсе самых завидных невест 

Недавно в Тюмени назвали имя победительницы конкурса красоты «Ты — уникальная невеста». По мнению жюри, лучшей из 26 финалисток регионального этапа конкурса стала Лидия Пономарёва. Будущий эколог увлекается верховой ездой и в качестве волонтера часто бывает в приютах для животных.
— На конкурс попала случайно, до этого ни разу в жизни не участвовала ни в модельных показах, ни в смотрах красавиц. Верю в знаки судьбы, поэтому почти сразу согласилась поучаствовать в этом состязании. К тому же очень хотелось почувствовать себя настоящей невестой. Завоеванный титул даёт мне возможность проявить себя на всероссийском этапе конкурса в Петербурге. Когда на меня одели корону, эмоции переполняли. Состояние стресса и усталости слилось с восторгом от происходящего. Это вдохновляет, — призналась 72.ru титулованная красавица.
Заветный момент. Корона нашла свою обладательницу
Помимо короны победительница получила множество подарков от спонсоров и партнёров мероприятия. Меха, золотое кольцо, шикарное вечернее платье, косметический набор и бесчисленное количество различных сертификатов и купонов — в рестораны, фитнес-центры. Самым трогательным сюрпризом стали милые украшения ручной работы от воспитанников детского дома.
Кстати, тюменские девушки нередко завоевывают титулы на конкурсах красоты. Летом прошлого года 20-летняя Ксения Землянникова стала второй вице-мисс на конкурсе «Мисс туризм России — 2017», а уже в этом феврале модель Елена Латыпова вышла в финал кастинга на «Мисс Россия-2018». А если вам любопытно, как выглядят сейчас победительницы тюменских конкурсов красоты прошлых лет, жмите на эту ссылку. Рассказали вам, как на самом деле зовут Алёну Водонаеву, в каком клипе засветилась Екатерина Кисилёва и показали, как выглядела Ксения Сухинова 12 лет назад.