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Ким Кардашьян перестала скрывать лицо своей дочери Чикаго
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Ким Кардашьян перестала скрывать лицо своей дочери Чикаго 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян перестала скрывать лицо своей младшей дочери Чикаго и опубликовала в Instagram фотографию, позволившую рассмотреть малышку во всей красе. Конечно, это не первое фото девочки, ведь ранее Ким уже публиковала снимок девочки, но тогда ее личико был закрыто специальным фильтром, превратившим малышку в симпатичную зверушку.
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Сейчас Ким выложила фото малышки в полный рост. Для фотосессии мама надела на дочку симпатичный розовый комбинезончик и белый слюнявчик. «Моя очаровательная малышка утром», — подписала снимок звезда. Поклонники Ким пришли в вострог от маленькой Чикаго. «Она — само очарование», «Просто куколка», «Красавица. Очень похожа на Ким», «Она просто копия мамы», «Норт и Сейнт похожи на Канье, а вот Чикаго — на Ким», «Ну вот, теперь я тоже хочу ребенка», — написали пользователи.
Малышка Чикаго Уэст появилась на свет 15 января. После того, как врачи запретили Ким рожать самостоятельно, супруги воспользовались услугами суррогатной матери, а затем родители присутствовали при рождении ребенка. После родов Ким первой взяла на руки дочку. Малышку было решено назвать в честь города, в котором вырос Канье. Из-за имени третьего ребенка пары в Сети разгорелась ожесточенная полемика: многим этот выбор показался странным. Помимо Чикаго, супруги воспитывают также дочь Норт и сына Сейнта.
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