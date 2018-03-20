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8 фото Стриженовой, доказывающих, что она — счастливый человек
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8 фото Стриженовой, доказывающих, что она — счастливый человек 

WDay.ru 10 часов назад
Фото: WDay.ru
У телеведущей, которой сегодня исполнилось 50 лет, целое море причин для того, чтобы радоваться жизни. Wday.ru узнал, что делает ее счастливой.
1. Любимый муж. Екатерина и Александр Стриженовы в прошлом году отметили жемчужную свадьбу. И они до сих пор просто светятся любовью — это видно на каждом совместном снимке. Недаром их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
2. Прекрасные дочери. Анастасия и Александра — гордость звездных родителей. Старшая уже давно вышла замуж и живет за границей, младшая же планирует учиться и жить здесь. Но частенько семья, несмотря на расстояния, собирается вместе. Например, на какой-то праздник.
3. Работа на телевидении. На экран Стриженова впервые попала в пять лет — тогда она снималась в детских программах. А в программе «Доброе утро» работает уже больше 20 лет, считай, для кого-то — целую жизнь! И эта жизнь ей очень нравится
4. Актерская карьера. Фильмография Стриженовой насчитывает больше четырех десятков ролей. Кроме того, она играет в театре. Но все ее проекты доставляют Екатерине неимоверное удовольствие. И как она все успевает?
5. Друзья и близкие. Любимые люди знают, чем порадовать Екатерину. Самые весенние цветы? Пожалуйста! Ее портрет, выполненный в авангардистской манере? Легко!
6. Путешествия. Похоже, лучший отдых для Екатерины — это новые впечатления и смена обстановки. Поэтому она любит путешествовать. И обязательно, с супругом. «В отпуск — вдаль от быта и проблем — только вместе», — говорила она в интервью. Так что несколько раз в год звездная пара, отложив все дела, отправляется в какую-то новую точку мира. Буквально неделю назад они вернулись из Стамбула.
7. Активный образ жизни. Который, кстати, идеально сказывается на фигуре ведущей и ее внешности. О своем режиме дня, занятиях спортом и принципах питания она рассказывала в нашем интервью.
8. Простые удовольствия. Стриженова умеет наслаждаться каждым моментом. И для этого ей не нужны модные вечеринки и дорогие курорты. Например, она часто делится с поклонниками фотографиями с похода за грибами или поездки на рыбалку.
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