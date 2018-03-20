«Лица, как будто спасли мир»: Александр Ревва ходит в спортзал с женой

Популярный шоумен Александр Ревва решил показать своим поклонникам в Инстаграме совместную фотографию с супругой, которую они сделали в тренажерном зале. Но юморист не был бы сам собой, если бы даже во вполне обычной публикации не нашел, над чем пошутить.

Российский комедийный киноактёр, телеведущий и певец, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков , известен своим сценическим образом некого женского обольстителя. Естественно, он требует от артиста хорошей физической формы, которую он поддерживает в тренажерном зале. Однако, как оказалось, заниматься спортом он ходит не один, а в компании своей супруги Анжелики, селфи с которой он выложил в личном микроблоге. И, конечно же, бывший КВНщик не оставил свою публикацию без шутки. «Доброе спортивное утро! Скоро лето! Нет котлетам!»

Поклонники резидента юмористического шоу «Comedy Club» не оставили показанную им фотографию без внимания. Они принялись сыпать в комментариях комплиментами, как в адрес мужчины, так и женщины. Однако часть фанатов Александра оказалась с ним на одной волне, и вследствие этого под фотографией появилось множество забавных откликов с их стороны. «Красивая пара! Любо дорого посмотреть» «Граф Дракула!» «Чего хоть напуганные такие?» «Доброе спортивное утро»… И смотрит как Сталин на буржуазию!» «Лица, как будто только что спасли мир!» «Жена симпатяга! Чего она в тебе нашла?» «Правильно, в зале надо быть серьёзным, вокруг много качков, пусть думают, что серьёзный человек рядом и боятся подходить и спрашивать: „Вам ещё много подходов? Можно с вами поделать?“ Кстати, часть преданных фанатов шоумена все же похвалила своего кумира за то, что, несмотря на такой плотный рабочий график, он все же находит время для посещения тренажерного зала, да еще и вместе с женой.

А не так давно Ревва показал поклонникам, как его младшая наследница Амели с выражением зачитала стихи, посвященные звездному папе.