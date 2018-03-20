Эти народы хорошо переносят алкоголь

Организм каждого человека по-разному реагирует на алкоголь, и эта особенность наследственная, она записана в генетическом коде. Учёные считают, что есть целые народы и группы населения, которые подвержены пристрастию к алкоголю или, наоборот, переносят его легче других.

Ферменты и реакции

Микробиологи и генетики давно установили, что в нашем организме есть ферменты, ускоряющие или замедляющие различные химические процессы. Алкогольдегидрогеназа окисляет спирты и превращает их в кетоны и альдегиды. Другой фермент — ацетальдегидрогеназа — окисляет ядовитые ацетальдегиды и преобразует их в уксусную кислоту.

Действие этих двух ферментов в организме влияет на переносимость алкогольных напитков, а их соотношение между собой зависит не только от пола, возраста и наследственности, но и от того, к какой расе или народности принадлежит человек.

Например, алкогольдегидрогеназа может быть быстрой или медленной. Быстрая превращает спирт в ядовитый ацетальдегид в 90 раз быстрее, чем медленная, и эйфория от выпитого длится меньше времени. Ацетальдегидрогеназа тоже может быть активной и пассивной. Активный переход ацетальдегида в уксусную кислоту лучше для здоровья. Если яд расщепляется и выводится быстрее, то организм не успевает отравиться.

Но если у человека быстрая алкогольдегидрогеназа и пассивная ацетальдегидрогеназа, то в его организме спирт моментально превращается в ядовитый альдегид, который при этом долго остаётся в организме и отравляет его, токсично действуя на все органы. В итоге удовольствие от алкоголя практически не ощущается, похмелье наступает мгновенно, но продолжается долго и мучительно.

Соотношение этих двух ферментов и их степень действия в организме у разных рас и наций формировались тысячелетиями. Какие-то народы издревле питались перезревшими, подгнившими фруктами, в которых всегда имеется некий процент алкоголя. Со временем их организм приобрёл способность активно выводить гнилостные токсины вместе со спиртом. Другие нации никогда с такими продуктами не сталкивались или потребляли фрукты крайне редко, недозревшие или подмороженные.

Расщепление ядов у них пассивное. Многие люди являются потомками и тех, и других, и третьих народов, которые, например, выжили благодаря только перезревшим фруктам или, наоборот, замороженной рыбе. Одни и те же продукты питания и их свойства помогали постоянной работе ферментов, а эта информация закреплялась в генетическом коде нации, народа, индивида.

Народности

О том, что многие северные народы плохо переносят алкоголь, учёным известно давно. Ну а какие же национальности лучше всех защищены от воздействия спирта? Оказывается на первом месте находятся южноамериканские индейцы. У этих народностей самая быстрая алкогольдегидрогеназа и столь же активная ацетальдегидрогеназа. Алкоголь расщепляется мгновенно и получившийся яд моментально выводится из организма.

Потомки инков, гуарани, арауканы, муиски, шипибо-конибо, варао, ботокудо трезвеют после выпитого, не успевая толком опьянеть. Эти народности с момента своего возникновения и почти до начала прошлого века жили только собирательством упавших с деревьев, перезрелых плодов. Поэтому на сегодняшний день среди жителей Мексики, Чили и Бразилии отмечается самый низкий уровень алкоголизма. Привыкнуть к потреблению вина и рома они не могут.

В числе обладателей активной ацетальдегидрогеназы находятся коренные итальянцы, французы, греки и другие жители средиземноморских островов. Они издревле занимаются виноградарством и употребляют вино и фрукты. Всех европейцев можно условно разделить и на смуглых и темноволосых, которые испытывают легкое похмелье (правда, не всегда), и на светлокожих и светловолосых, которые, как правило, имеют медленную алкогольдегидрогеназу и пассивную ацетальдегидрогеназу, т.е. плохо переносят алкоголь.

К примеру, жители Африки и их потомки могут обладать медленной или быстрой алкогольдегидрогеназой, но у них всегда крайне пассивная ацетальдегидрогеназа, что приводит к мучительным последствиям употребления спиртосодержащих напитков. Яды, вода и многие другие элементы у представителей негроидной расы выводятся из организма медленно.

Среди россиян лучше всех переносят алкоголь коренные жители южных регионов. Все кавказские народности, не относящиеся к кочевым, их потомки от смешанных браков, а также наследственные казаки обладают активной ацетальдегидрогеназой. Но это не означает, что спиртосодержащие напитки совсем не разрушают их здоровье. Всё зависит от количества потребляемого алкоголя, ведь у всего есть своя мера.