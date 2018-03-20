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СМИ: Гвен Стефани и Блейк Шелтон устроили тайную свадьбу в стиле кантри
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СМИ: Гвен Стефани и Блейк Шелтон устроили тайную свадьбу в стиле кантри 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Однако новые слухи похожи на правду: издание The Inquisitr сообщило, что пара сыграла свадьбу незадолго до Рождества на заднем дворе дома Гвен Стефани в Лос-Анджелесе. В честь праздника была устроена кантри-вечеринка для друзей и родных, торт купили в ближайшей кондитерской, а барбекю Блейк Шелтон готовил сам. Очевидцы рассказали, что Гвен вышла замуж в простом платье, а Блейк пришел на церемонию в джинсах и рубашке. Трое сыновей Стефани — 11-летний Кингстон, 8-летний Зума и 3-летний Аполло — выступили шаферами жениха. Пока музыканты никак не прокомментировали новость. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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