СМИ: Гвен Стефани и Блейк Шелтон устроили тайную свадьбу в стиле кантри 

Однако новые слухи похожи на правду: издание The Inquisitr сообщило, что пара сыграла свадьбу незадолго до Рождества на заднем дворе дома Гвен Стефани в Лос-Анджелесе. В честь праздника была устроена кантри-вечеринка для друзей и родных, торт купили в ближайшей кондитерской, а барбекю Блейк Шелтон готовил сам. Очевидцы рассказали, что Гвен вышла замуж в простом платье, а Блейк пришел на церемонию в джинсах и рубашке. Трое сыновей Стефани — 11-летний Кингстон, 8-летний Зума и 3-летний Аполло — выступили шаферами жениха. Пока музыканты никак не прокомментировали новость. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram