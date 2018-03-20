Жадность и любовницы: что стало причиной развода Дональда Трампа-младшего

На прошлой неделе стало известно еще об одной парочке, которая раскололась — на развод подали Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса. Теперь журналисты проводят расследование, что же стало причиной их расставания. И как оказалось, поводов немало.

Приближенный к паре источник рассказал, что Дональд Трамп-младший относился к своей супруге как к человеку «второго сорта» и сильно ограничивал ее в бюджете, что ей приходилось обращаться за финансовой помощью к своей семье. Вот только представитель Дональда это заявление опроверг.

Все эти утверждения не соответствуют действительности. Дональд и Ванесса относятся друг к другу с уважением. Думать о том, что ей пришлось полагаться на собственную мать, просто нелепо!

Дональд и Ванесса Трамп с детьми

Однако приближенные источники считают иначе. Инсайдер также добавил, что проблемы в отношениях экс-супругов начались задолго до их свадьбы, а президентство Трампа только усугубило положение. Не исключено, что масла в огонь добавила и предполагаемая любовница Дональда Трампа-младшего певица Обри О’Дэй. Поговаривают, что они встречались с 2011 по 2012 год. В своих интервью Обри не раз говорила о том, что ей нравятся сильные и влиятельные мужчины, а также намекала на связь с Дональдом Трампом-младшим.

Обри О’Дэй