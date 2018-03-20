В изоляции от внешнего мира. Как живут самые счастливые люди планеты

20 марта отмечается Международный день счастья. Этот праздник официально учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 2012 года. На высоком уровне подтверждено, что стремление каждого человека к счастью в своей жизни есть его неотъемлемое право. Дата праздника, 20 марта, выбрана неслучайно — это день весеннего равноденствия, время, когда просыпается все живое, а вместе с ним и надежды на лучшее.

«Отпустите меня в Гималаи»

По некоторым данным, идею праздновать международный день счастья выдвинули представители славного королевства Бутан, что находится на окраине Тибета, на склонах Гималаев. Территория этого государства благодаря своей труднодоступности долгое время была изолирована от внешнего мира. Может быть, благодаря сохранившимся самобытным традициям и особенностям культуры его жителям удалось донести до нашего времени по-детски счастливое восприятие мира, неомраченное глобальными проблемами. И они захотели поделиться своим ощущением гармонии и умиротворения с другими.

Население этой маленькой страны составляет всего 700 тысяч человек. Путешественники приходят сюда, чтобы полюбоваться живописными видами и познакомиться с местным укладом жизни на основе простейшей социальной организации. Бутан не имеет своей конституции, правовые нормы государства соответствуют религиозным законам. Основная религия — тибетский буддизм. С 2004 года здесь запрещена продажа и употребление табачных изделий. До 1999 года на территории Бутана действовал запрет на телевидение и интернет, до 1962 года королевство не имело своей почты. На фасаде многих домов можно видеть изображение фаллоса, которое, согласно местным поверьям, отгоняет злых духов и приносит удачу.

О, счастливчики!

Интересно, что существует список «Самые счастливые люди на земле», где почетное место занимает житель Хорватии Франо Селак. Его биография наполнена роковыми событиями с благополучным концом. Этому человеку несколько раз удавалось избежать смертельного исхода, уцелеть в нескольких катастрофах.

Первый раз Франо спасся во время крушения поезда, упавшего в воду. Второй раз — во время полета на самолете, задевшего при посадке вершину горы. Франо оказался единственным не пристегнутым пассажиром, к тому же флиртующим со стюардессой. Вместе они и вылетели наружу. Пассажир приземлился в сугроб, а девушку спасла ветка дерева. Через год они поженились. А потом, в дополнительное подтверждение своего везения, Франо выиграл в лотерею миллион долларов.

ООН в свою очередь ежегодно формирует рейтинг счастливых стран. Его возглавляют наиболее экономически развитые государства — Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды. Россия занимает 59 место, что, может быть, не так уж плохо, учитывая, что всего в рейтинге участвуют 156 государств. Мерилом счастья в этом случае являются комфортное проживание и безопасность. Но наряду с тем, как утверждают исследователи-этнографы, одними из самых комфортно и беззаботно ощущающих себя по жизни можно считать представителей сохранившихся племен аборигенов, обитающих в окружении дикой природы, счастливых в своем неведении.

Рецепты счастья

Рецепты счастья каждого они свои. Большинство вкладывает в это понятие такие важные составляющие бытия, как здоровье, семья, любовь, материальный достаток. По мнению ООН, необходимыми условиями человеческого процветания являются социальное благополучие и защита окружающей среды.

Человек сам может стать источником счастья для себя и окружающих. Есть простые, нехитрые способы приблизиться к такому состоянию — спорт, танцы, вкусная еда, особенно шоколад, чашка кофе или чая и, наконец, просто улыбка. И депрессия долой!

Кстати, депрессия — не такое уж плохое состояние, предвестник внутреннего подъема, помогающее сосредоточиться и подготовиться к тому, что счастье уже на пороге.

Счастье кроется в каждой мелочи, которыми не надо пренебрегать, как ничего не значащими. Это может быть новое платье, приятный вечер с близким человеком, поездка на мотоцикле с ветерком, красивая музыка или порция мороженного.