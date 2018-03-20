Как сделать ремонт в ванной комнате

Ремонт — дело не такое сложное, каким его считают. Но это если обобщать. Сделать красивую отделку спальни, зала и коридора достаточно просто, даже не обладая специальными навыками. С кухней немного посложнее, но тоже можно справиться своими силами. А вот на ванной комнате многие понимают, что вот он, настоящий ремонт. Сколько всего нужно сделать: продумать и проложить коммуникации (электрика, водоснабжение, канализация); положить плитку на пол (можно и влагостойкий ламинат) и на стены (нередко используют и менее затратный по времени и деньгам материал — стеновые панели из пластика); сделать потолок; установить и подключить сантехнику. Всё это занимает много времени и является существенной тратой в бюджете. Из-за этого многие люди предпочитают либо вообще не делать ремонт в ванной комнате, либо отложить его на неопределённое время, или внести небольшие косметические исправления. На деле, ремонт в ванной комнате можно сделать за небольшое время, затратив на это не много денег. Как? Расскажем в этой статье.

Коммуникации

Самая сложная и самая ответственная часть. Этот пункт будет единственным в статье, где мы не станем предлагать альтернативные варианты, которые дешевле и менее качественные, чем традиционно используемые материалы. Современные коммуникации прокладываются с помощью полипропиленовых труб: сейчас это стандарт. Трубы из полипропилена надежны, долговечны, устойчивы к перепадам температур и гидроударам. Но есть и нюансы. Если сами трубы вполне надежны, то их стыки могут представлять опасность при некачественной пайке. Чтобы проверить качество работы, нужно в обязательном порядке проводить испытания перед запуском, чем многие пренебрегают. Современной альтернативой являются трубы из сшитого полиэтилена, лишенные этих недостатков. Их не нужно паять, у них нет стыков, труба соединяет точку входа и точку выхода без каких-либо промежуточных звеньев. Конструкция труб позволяет выявить дефект монтажа при визуальном осмотре, что упрощает пусконаладочные работы. Также существуют решения из нержавеющего металла — гофрированные нержавеющие трубы. Они существенно дороже полипропилена и сшитого полиэтилена, но превосходят их в надежности. Долговечность гофрированного водопровода из нержавеющей стали ограничена только сроком эксплуатации уплотнительных колец. Все другие детали можно считать вечными. Оптимальное соотношение пластичности и жёсткости обеспечивает устойчивость гофрированных нержавеющих труб к гидроударам.

Медные трубы — самый дорогостоящий вариант. Они имеют следующие плюсы: срок службы свыше 50 лет, стойкость к резким колебаниям давления и температурного режима. Температура в пределах до — 100 и свыше +250 градусов по Цельсию не вызывает каких-либо изменений в структуре материала. Медные трубы обладают и рядом недостатков: отлично проводят электрический ток, трубы из неочищенной меди могут нанести серьезный вред здоровью, тяжело сочетаются с другими материалами (пластиком, металлом и так далее), что может способствовать их окислению и разрушению (значит, вся водопроводная система должна быть выполнена из меди).

Современные коммуникации — это не только трубы и комплектующие к ним, но и сложная инженерная система, которая должна выполнять функции по качественному, безаварийному и безопасному снабжению горячей и холодной водой. Любые водопроводные коммуникации можно укомплектовать системой защиты от протечек, которая автоматически заблокирует водоснабжение при возникновении опасности протечки, и системой умягчения жесткой водопроводной воды, которая отфильтрует соли и примеси и сделает воду мягкой. Для продления срока службы и обеспечения безопасности всей системы можно установить фильтры для тонкой и грубой очистки воды, регуляторы и компенсаторы перепадов давления вплоть до системы осмоса, что сделает воду пригодной для питья прямо из-под крана. Важно, чтобы установкой таких систем занимались сертифицированные профессионалы.

Монтаж коммуникаций, как можно было понять из текста выше, — сложная задача. Небольшая ошибка, и ты уже заливаешь соседей снизу. Рекомендуем не проявлять самостоятельность и обратиться к специалистам. Компания «Смарт Ремонт» монтирует коммуникации в соответствии с нормами и правилами. Фирма работает с 2007 года и отремонтировала более 4 тысяч объектов. Одним из плюсов «Смарт Ремонта» является составление сметы до начала работ. Финальная стоимость не меняется до завершения ремонта. В компании работают мастера с опытом от 6 лет, поэтому коммуникации прокладываются аккуратно и функционально. Для ремонта используются современные материалы и качественное оборудование, что гарантирует надёжность и долговечность. Компания занимается не только прокладкой коммуникаций, но и любыми другими видами внутренней отделки помещений. Заказать ремонт в «Смарт Ремонт»→

Электрика

Хотя электрические сети и относятся к коммуникациям, мы выделили их в отдельную часть. В отличие от других комнат, электрические провода и любые контакты в ванной комнате должны быть защищены от повышенной влажности и выведены на отдельный автомат. Сети должны быть проложены в отдалении от водоснабжающих и канализационных труб. При установке в ванной комнате розеток, особенно недалеко от раковины, нужно учитывать, что они должны закрываться крышками, препятствующими попаданию влаги на контакты, которое может привести к короткому замыканию. Особенно следует обратить внимание на качество проводов, которые укладываются по потолку. Пар поднимается вверх и, не успевая выйти через вентиляцию, начинает окислять контакты, что, опять же, может привести к замыканию или к выходу электрики из строя. Подведённые к лампам освещения провода должны быть плотно изолированы хотя бы изолентой, после чего помещены в гофру. Сэкономить тут можно в одном: прокладывать минимум электрических сетей.

Отделка пола и стен

Когда коммуникации проложены, начинается этап отделки полов и стен. Традиционно для отделки используется напольная и настенная плитка. Современные производства керамической плитки и керамогранита позволяют производить надежный и долговечный материал, имеющий ударную прочность и стойкость на разрыв, что позволяет класть плитку из этого материала даже на пол с качеством стяжки ниже среднего (небольшие трещины). При усадке дома, что справедливо для любых новостроек в течение 1-5 лет после сдачи в эксплуатацию, неизбежно появление мелких трещин, которые разрывают обычную плитку, тогда как плитка из керамогранита не повредится. Также дополнительным критерием выбора плитки вы можете выделить стойкость к перепадам температур и внешним воздействиям. Всё бы хорошо, но есть одна проблема: высокая стоимость плитки из керамогранита и сложность укладки для неопытного человека.

Качественную керамическую плитку ты можешь купить в интернет-магазине «Мир керамики». В его ассортименте имеется плитка для пола и стен, для ванной, для кухни, мозаика, декоративные элементы и керамогранит. Большая часть керамической плитки, представленная в интернет-магазине «Мир керамики», является российской, белорусской и украинской. В магазине ты найдёшь известные бренды, такие как Ceramique Imperiale, Kerama-Marazzi, Керамин, Нефрит-Керамика, Gracia-ceramica, Шахтинская плитка и Belleza (собственный бренд компании «Мир керамики»). Керамическая плитка Belezza прошла необходимые сертификации и отвечает всем стандартам качества. При меньшей стоимости, чем у европейских брендов, керамическая плитка Belleza имеет аналогичное высокое качество, детализацию и стойкость к физическому воздействию. Помимо прочего, компания является эксклюзивным дистрибьютором керамической плитки Ceramique Imperiale в Московском регионе. В разделе «Распродажа» ты найдёшь керамическую плитку со скидкой. На сайте легко выбрать плитку по бренду, типу и структуре поверхности, назначению, области применения, виду керамогранита, размеру, цвету и по дополнительным параметрам. Подобрать плитку тебе помогут не только на сайте, но и в павильоне «Мир керамики» или по телефону. Также в павильоне тебе могут подготовить дизайн-проект. Доставка осуществляется не только по Москве и Московской области, но и в регионы. Заказать керамическую плитку в «Мире керамики»→

Заменой плитке из керамогранита может стать влагостойкий ламинат. Такой вариант нередко используется в американских домах. Укладывать ламинат проще и быстрее; он не зависит от усадки дома и других воздействий, идущих от черновой стяжки. При должном уходе (проветривание ванной комнаты, отсутствие заливания пола) ламинат прослужит десятки лет. Для отделки стен вместо дорогой плитки используют стеновые панели. Как правило, эти панели изготовлены из ПВХ, имеют большую высоту (до 3 метров) и ширину (в среднем 50 сантиметров). Также на стеновых панелях расположены замки, которые скрепляют элементы между собой. Всё это делает монтаж простым и быстрым. Стоимость стеновых панелей из ПВХ намного ниже цены на плитку. И не забывай, что при укладке плитки придётся покупать клей, строительный инструмент, тратить много времени на правильный монтаж, и по этим параметрам плитка проигрывает панелям. Но при всех плюсах стеновые панели имеют несколько минусов. Они недолговечны: цвет быстро блекнет, а рисунок со временем истирается. В отличие от плитки, которую можно мыть агрессивными химическими средствами, избавляясь от грибка, панели не такие стойкие к химии. Внешне панели не настолько эффектные, как плитка. Но если тебе нужен быстрый и недорогой материал для отделки стен, который ты заменишь в ближайшее время, то стеновые панели — самый лучший вариант.

Сантехника

Когда уложены коммуникации и завершена отделка пола и стен, а также завершён потолок (побеленный, подвесной или натяжной), приходит время установки сантехники. То, ради чего проводился ремонт в ванной комнате — ванна или душевая кабина — не обязательно будут дорогими. Если тебе больше нравится душ, то выбирай душевую кабину. Плюсом душевой кабины является компактность, что позволяет установить её даже в небольшой ванной комнате в хрущёвке. Самая недорогая модель обойдётся тебе менее чем в 10 тысяч рублей, но учти: в такой кабине будет только поддон, ширма, рычаг для регулировки температуры и напора и душевая лейка. В более дорогих моделях устанавливается тропический душ, гидромассаж для тела, массажёр для ног, подсветка, радио и система вентиляции. Иногда кабины оснащаются даже сауной, озонированием и ароматерапией. Что касается ванн, то существует несколько распространённых материалов. Чугунные ванны хорошо держат тепло, прочные, долговечные, но имеют высокую стоимость. Стальные — неплохой бюджетный вариант: можно найти модель и за сумму до 5 тысяч рублей. Стальные ванны имеют высокую устойчивость к деформации, прочность и долговечность. Однако у стальных ванн есть один существенный недостаток — высокий уровень шума. Также если эмаль на стальной ванне будет повреждена, то начнётся ржавление материала. Лучший вариант — акриловая ванна. Она прочная и при этом лёгкая. Одним из главных плюсов акриловых ванн является то, что они держат тепло практически так же хорошо, как и чугунные. Даже если верхний слой ванны будет поврежден, например острым предметом, то акриловую поверхность без труда можно отремонтировать собственными силами и в домашних условиях. Акриловые ванны изготавливаются в разных формах: от классических прямоугольных до нестандартных округлых и угловых.

Также отличным вариантом будет ванна из полистоуна — искусственного камня. Этот материал сочетает в себе все плюсы акрила и природного камня, и именно из него создают самые красивые ванны, которые устанавливаются в домах бизнесменов, политиков и других влиятельных людей. Ванны из полистоуна, помимо красоты, надёжности и долговечности, имеют структуру, которая препятствует размножению микробов и бактерий. Отметим, что ванны из полистоуна сохраняют тепло так же долго, как и более дорогие аналоги из литого мрамора. В магазине Aquanet мы нашли ванны из полистоуна различных форм, в том числе и уникальные модели, например Aquanet Blossom V7 в виде чаши, похожей на лист, или Aquanet Grace V2, имеющую элегантную изогнутую форму. Ванны Aquanet изготавливаются на современном оборудовании из безопасных материалов и стоят дешевле европейских аналогов. Да, ванны из полистоуна от Aquanet — это дорогостоящая сантехника (от 190 тысяч рублей), но их красота и перечисленные выше достоинства полностью оправдывают высокую стоимость. Ванны от Aquanet с уверенностью можно назвать произведением искусства. Это не просто сантехника, а важная деталь, которая делает ванную комнату комфортной и уникальной. Так же Aquanet производит из полистоуна раковины, которые в одном помещении с ванной будут создавать единый по стилю комплект. Заказать ванну из полистоуна в Aquanet →

Дверь

Ванная комната — это самое влажное место в доме и должна постоянно хорошо проветриваться. При отсутствии хорошей вентиляции, что является нормой для многоквартирных домов не только советской постройки, но и нашего времени, деревянные предметы напитываются влагой и начинают расширяться. После снижения влажности дерево вновь ссыхается. И так изо дня в день. Это разрушительно влияет на структуру дерева, особенно если дверь изготовлена из массива. При наличии хорошей вентиляции деревянная дверь практически не будет подвержена расширению и сужению, особенно если она покрыта ламинирующим слоем, препятствующим доступу влаги к древесным волокнам. Устанавливать дверь, отличающуюся от остальных межкомнатных, не стоит — в этом нет смысла. Сэкономить можно в том случае, если выбрать либо очень дешёвые двери, которые достаточно быстро потеряют внешний вид, будут царапать пороги и открываться с усилием, либо установить двери качества выше среднего с ламинацией, которая будет препятствовать деформации под действием высокой влажности.

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