BPR: идеальное место для реализации дизайнерского потенциала

Behance — это международный сервис со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который позволяет профессионально реализовывать себя десяткам тысяч дизайнеров по всему земному шару. Дважды в год Behance проводит большую конференцию для дизайнеров, которая позволяет не только увидеть и услышать сильнейших представителей отрасли, но также выставить на суд свои работы и заручиться поддержкой высококлассных специалистов. В 2017 году Behance Review Week успешно прошел в Москве. Мы связались с организаторами, чтобы узнать о том, что это было, как это прошло и зачем тебе нужно обязательно посетить следующую конференцию. Ответила нам представитель Behance Review Week Оксана Тимченко.

Расскажите об истории конференции Behance Portfolio Review. Когда проходила самая первая? Насколько сильно она отличалась от последней и чем именно? Behance Portfolio Week — это международное течение по всему миру, в рамках которого любая студия или человек из творческого сообщества может организовать встречу с представителями своей индустрии, чтобы пообщаться лично, обсудить самое интересное, обменяться опытом и, конечно, показать свои работы друг другу. Организаторы вольны выбирать формат, будь то meetup в баре или большая конференция с afterparty. В конце октября мы провели уже свой третий Behance Portfolio Review, и я подозреваю: он самый масштабный в России. А первый состоялся в октябре 2016 года. Мы пока эксплуатировали один формат — конференция с серией докладов, но каждый раз привлекали все больше интересных партнеров и устраивали разные активности, например персональное ревью с арт-директорами, творческие конкурсы и розыгрыши, небольшой маркет с дизайнерским мерчем и фото-зону. Behance Portfolio Review Moscow→

В чем главная цель конференции? Главная цель для Behance — конечно, привлечь внимание к платформе и также показать, что виртуальное сообщество может превратиться в реальные знакомства, встречи, коллаборации — иными словами, в новый и более глубокий уровень взаимодействия. Цель нашей студии в качестве организаторов — поддержать дизайн-сообщество в Москве (но, кстати, к нам специально приезжают из других городов) и особенно начинающих дизайнеров. Для них это шанс пообщаться с кумирами из индустрии, обсудить с ними свои работы и даже получить предложение о сотрудничестве — такое случалось не раз.

Трудно ли было организовать первую конференцию в России? Вторая далась легче? Организовывать первую конференцию было очень интересно. Дебют, особенно если ты ставишь себе высокую планку, — это крутой вызов. Мы тогда сделали все возможное, но все равно до последнего момента не были уверены, что все получится. А уже через месяц получили письмо от команды Behance: наше мероприятие стало самым ярким в мире. Второй раз было проще в том смысле, что спикеры стали обращаться к нам сами, а пул участников для главной сцены сформировался заранее, и очень сильный. Дизайнеры видят в этом мероприятии шанс показать свою работу нужной аудитории. Организовать BPR может кто угодно — были и другие мероприятия в Москве. Может быть, в следующий раз нам удастся объединить силы и разбить событие по разным направлениям дизайна и смежных дисциплин.

Какие доклады больше всего запомнились? В этот раз у нас было три доклада. Мой любимый — от команды Sila Sveta. В них очень много драйва, эксперимента, будущего. При всей технологической сложности вещей, которые они создают, их очень увлекательно слушать: сразу хочется во всем разобраться. Я не шучу: на мероприятии веб-дизайнеры плакали от восторга, а потом записались на курсы в screamschool, чтобы сменить профессию. Вдохновение и желание двигаться дальше — пожалуй, самый ценный итог доклада на подобном мероприятии.

Костя Горский, в прошлом дизайн-директор Yandex , а теперь ведущий дизайнер Intercom (это сервис, цель которого — наладить коммуникацию людей с бизнесом, с компаниями и сделать ее человечной), рассказал о том, как он переехал в Дублин, и дал пять крутых советов, как вдумчиво подойти к смене работы и переезду. Это небанальные, хотя и простые и очень четкие рекомендации. Сергей Гуров , сегодня арт-директор Redmadrobot, рассказал о будущих изменениях в профессии дизайнера, о так называемой роботизации процесса и инструментах, которые позволят оптимизировать работу и повысят порог входа в профессию. Он рассказал о том, каким принципам стоит следовать, чтобы не растеряться и не потерять актуальность своих навыков в столь динамично развивающемся направлении с частой сменой парадигм.

Расскажите о самых интересных кейсах, которые были представлены на мероприятии. Есть ли среди них что-то действительно уникальное? Ну это немного нечестный вопрос. Все работы, представленные на мероприятии, достойны внимания. Нужно учитывать, что выступали дизайнеры разных направлений и разного уровня: от новичков, которые меньше года в профессии (уже сам факт того, что их пригласили выступить — круто), до основателей модных студий. Суть всей затеи, конечно, не в том, чтобы выбрать лучшего, а в том, чтобы вместе детально разобрать кейсы, отметить сильные моменты в каждой работе и показать, как можно доработать остальные, подсказать, как развивать потенциал дальше. Запись всех выступлений, кстати, можно посмотреть. Это будет полезно не только дизайнерам, серьезно! Посмотреть записи выступлений участников Behance Portfolio Review→