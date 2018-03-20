Что нужно знать сквирте

Да, мы говорим о той жидкости, которая буквально «выстреливает» из некоторых девушек во время секса. Может быть, вы видели это в порно, испытывали это на своем примере или просто хотите наконец узнать, как это происходит. Что ж, вы в надежных руках!

Сквирту посвящают настоящие научные исследования! Например, в Journal of Sexual Medicine была опубликована статья с результатами исследования семи девушек-«сквиртеров», объясняющая фактическую сторону процесса.

Для начала: сквирт — это, по сути, моча

Не самый приятный вывод, зато теперь мы знаем, что значит буквально «описаться от счастья».

Этот вывод был получен следующим образом: исследуемые женщины полностью опустошали мочевые пузыри и проходили ультразвуковое обследование, чтобы ученые могли убедиться, что совсем ничего не осталось. Дальше подопытные уединялись с партнером для близости — но без оргазма. После того, как участницы были в достаточной степени возбуждены. Исследователи приглашали их обратно, для еще одного ультразвука — и он показывал, что мочевые пузыри снова немного заполнены. Это можно было бы связать с тем, что прошло некоторое количество времени, но после оргазма со сквиртом и еще одного исследования, можно было увидеть совершенно пустой мочевой пузырь. Видите, какой вывод напрашивается?

Кроме того, исследователи проанализировали жидкость в лаборатории и обнаружили, что она имеет тот же химический состав, что и моча. Эта жидкость поступает из мочевого пузыря, и химический анализ показывает, что она возникает в почках. Итак, да… кажется, это действительно разбавленная моча. Еще один важный момент исследования: сквирт происходит благодаря стимуляции той самой точки G.

Сквиртинг обычно связывают с точкой G. Недавние исследования показывают, что куда точнее будет называть ее «клитоуретровагинальный комплекс» — так как он включает себя клитор, уретру и переднюю стенку влагалища.

То есть, если вы сильно возбуждены, эректильная ткань вокруг клитора увеличивается в размерах и иногда оказывает давление на уретру. А изменение угла между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом может облегчить мочеиспускание. В то же время вы получаете возбуждающую стимуляцию, поэтому расслабляете мышцы, чтобы получить оргазм. И именно сочетание этих факторов приводит к сквирту.

Сквирт — это не «женский вариант эякуляции»

Большинство людей считают, что два этих термина являются взаимозаменяемыми, но исследователи так не думают. В то время как сквирт — это «поток» жидкости, вырывающийся из уретры, женский эякулянт возникает во влагалище. Его гораздо меньше, он более вязкий и плотный — и по консистенции похож скорее на слюну.

Женский эякулянт производится женской простатой (да, она существует) и выделяется в таком малом количестве, что его легко можно не заметить.

И главное!

Многие гинекологи и сексологи знают, что сквирт — это моча. Пусть это не гламурно, и не сексуально, но это правда. Но не стоит чувствовать брезгливость по отношению к сквирту — вне зависимости от того, испытываете ли вы его или вам нравится, когда это происходит с вашим партнером. Знание химического состава, лежащего в основе этого процесса, не должно влиять на то, что это доставляет вам удовольствие.

Если вам это нравится, не беспокойтесь об этом, просто продолжайте наслаждаться. А если вы никогда не испытывали сквирт — нет смысла делать его смыслом занятий сексом.

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