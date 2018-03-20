Юлия Барановская сказала как отрезала: «Я не жду Аршавина!»

@baranovskaya_tvЮлия Барановская сказала как отрезала: «Я не жду Аршавина !»Юлия Барановская (32) из тех публичных людей, что за словом в карман не лезут. Долгое время мама троих детей и бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина (36) слышала в свой адрес слова утешения. Оно и понятно, в 2012 году Аршавин оставил ее с тремя детьми после девяти лет отношений и не хотел платить алименты, пока в дело не вмешались хорошие адвокаты. Впрочем, Барановская давно сама хорошо зарабатывает — у нее программа на Первом канале и многочисленные рекламные контракты. Тем не менее в комментариях у ведущей по-прежнему часто спрашивают, общается ли она с Аршавиным и смогла ли простить его. Юлия решила ответить на этот и другие вопросы разом:

Отвечаю на три самых задаваемых вопроса:

1. волосы не крашу

2. линзы не ношу

3. Аршавина не жду А еще всех вас люблю❤️❤️❤️! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми. Спрашивайте, что ещё интересно, буду отвечать!

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 19 Мар 2018 в 8:42 PDT В комментариях целый всплеск вызвал ответ именно на третий вопрос: «Держись Юля! Поверь мне ты встретишь хорошего мужчину!», «Юлечка, ты замечательная мама…но я тебе желаю женского счастья, любви и встретить достойного мужчину, который полюбил бы вас и ваших деток. Удачи!», «И не нужен Вам этот Аршавин! Вы умница и красавица, все у Вас как надо!».

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 17 Мар 2018 в 3:24 PDT Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 12 Янв 2018 в 3:51 PST