Как не съесть друг друга. Топ-10 ошибок постящихся

До главного христианского праздника — Пасхи — остаётся совсем немного времени. В этом году Светлое Христово Воскресение католики празднуют 1 апреля, а православные — 8 апреля. Предваряет торжество Великий пост, который начался 19 февраля и продлится до Пасхи. Он отличается особой строгостью и продолжительностью: 40 дней воздержания символизируют голодание Христа в пустыне (где он провёл 40 дней). И ещё семь дней (Страстная седмица) напоминают о последних днях жизни Спасителя, его распятии и воскрешении.

Последние недели Великого поста особенно важны. Ещё есть время исправить ошибки, чтобы к великому празднику подойти подготовленным.

«АиФ-Прикамье» спросил у настоятелей пермских храмов о самых распространённых ошибках, которые допускают люди в пост.

Пост — это не диета

Некоторые представительницы прекрасного пола рассматривают Великий пост как возможность сбросить лишние килограммы. По словам священнослужителей, самая распространённая ошибка постящихся — формальное отношение к посту, без духовной составляющей. Мол, достаточно не есть мяса и всё. А ведь Великий пост — это время, когда нужно сделать нечто большее, чем просто ограничиться в еде. Воздержание в рационе вторично, оно помогает человеку наполнить себя духовной пищей. Сделайте в пост то, чего раньше не делали. Например, на это время не «пилите» супруга! Мужья, уделяйте больше, чем обычно, внимания жене. Займитесь благотворительностью. Читайте Евангелие, хотя бы по главе. Постарайтесь за время поста исправить хоть один свой недостаток, искоренить порок.

Без фанатизма!

Есть такие прихожане, которые стараются подражать монахам и постятся по всей строгости монастырского устава. И уже на второй неделе Великого поста падают в голодный обморок. Мы живём в среде, где далеко до условий монастыря. У нас нет трапезной, где всегда покормят правильно. Всё должно быть разумно и по силам. Если есть проблемы со здоровьем, то не нужно отказываться от каких-либо продуктов, чтобы не обострить болезнь. Определите вместе со священником меру своего воздержания. Не усердствуйте сверх этой меры. Сейчас священники рекомендуют советоваться с врачами при соблюдении поста. Ведь он не должен навредить, это противоречит его сути.

Послабления в пост имеют:

беременные и кормящие мамы;дети;больные с тяжёлой формой сахарного диабета;больные с тяжёлой формой истощения;больные с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями;те, у кого проблемы с сердцем, повышенное кровяное давление, анемия;у кого есть панкреатит и другие болезни желудочно-кишечного тракта;люди с хроническими болезнями печени и желчнокаменной болезнью в стадии обострения;ослабленные после хирургических операций;онкологические больные.

Не детский пост

Слишком строгий пост детям противопоказан. Если без мясной еды ребёнок может обойтись, то без молочных продуктов — нет. Это вредно для растущего организма. Для ребёнка достаточно ограничить в пост употребление сладостей, отказаться от соцсетей, телевизора и другого праздного времяпрепровождения. Главное — не перегнуть палку. Не заставляйте ребёнка во время поста обязательно ходить в храм на все богослужения. У него может начаться отторжение. Лучше на своём примере покажите, что пост — замечательное время.

Невольник — не богомольник

Часто бывает, что не в меру усердный постник принуждает всё своё окружение к посту. А того, кто ослушается, ждут укоризненные взгляды и упрёки. Невольник — не богомольник и не постник. Пост — дело добровольное. Поэтому не нужно морить домашних голодом, если сами они пока не готовы ограничить себя в пище.

Постно — значит невкусно?

Многие считают, что постная пища — безвкусная, однообразная. Конечно, если изо дня в день больше месяца есть одну и ту же кашу, то это будет не только невкусно, но и неполезно. Готовьте каждый день разнообразные каши, салаты из овощей и фруктов, пейте кисели и компоты. Для постного стола хорошо подходят дачные заготовки: засолки, маринады, замороженные или сушёные овощи, ягоды, грибы. Можно есть ароматные булочки, печенье и другую постную стряпню и конфеты. Перекусывайте орехами и сухофруктами. Только не злоупотребляйте «сорной едой»: чипсами, картофелем фри, шоколадом и прочей вредной пищей. Заглушить чувство голода поможет недоваренная крупяная каша. Просто во время готовки не разваривайте крупу слишком сильно.

Духовная пища

В пост нужно воздерживаться не только в еде, но и в делах. В Великий пост не стоит предаваться различным увеселениям: ходить в гости или принимать гостей, «зависать» в ночных клубах, справлять праздники (вне церковных), бесцельно смотреть телевизор или сидеть в Интернете. Но это не значит, что на весь досуг налагается запрет. Только на развлечения. Например, вместо того чтобы собраться с друзьями в кафе, навестите пожилую родственницу или престарелую одинокую соседку, помогите ей по хозяйству. Наведите порядок и в собственном жилище. Старайтесь читать в пост больше духовной литературы, но и не отказывайтесь от светской. Мир духовной литературы богат: это не только Библия, но и мемуары, богословие, жития святых, история. Пусть книга будет интересной и вдохновляющей. Этот же совет касается кино и театральных постановок.

Постная мина

Некоторые люди чересчур серьёзно относятся к посту. Ошибочно полагают, что во время поста нельзя улыбаться, радоваться. Они воспринимают пост как что-то суровое, мрачное, траурное. И вплоть до Пасхи ходят с постным лицом, без эмоций и чувств. Нужно бороться не с чувствами, а со страстями.

Главный пост — не есть друг друга

Контролировать страсти подчас сложнее, чем отказаться от привычного рациона. Чувство голода вызывает усталость, раздражение, озлобленность. Мы начинаем срываться на окружающих. Святые отцы говорят, что в пост хоть мясо ешьте, главное — друг друга не съесть. Но если человек твёрдо решил придерживаться поста, необходимо работать над собой. Верующим, тихим, спокойным, приветливым нельзя быть только в храме. Нужно быть таким везде, в любой ситуации. Тогда у окружающих не возникнет вопросов.

Пост — это не спорт

Священники предостерегают особо рьяных постящихся не превращать Великий пост в спорт высших достижений. Если цель вашего поста — доказать кому-то, что вам под силу выдержать его, то к посту это отношение не имеет. Церковь против показухи. Не нужно всем видом демонстрировать, что ты постишься, хвастать и распространяться об этом на своих страничках в Сети.

Интим под запретом

Церковь призывает верующих воздержаться на время поста и от половой близости. Это время для очищения как физического, так и духовного.