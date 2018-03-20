Ещё
Жена и дочери Брюса Уиллиса трогательно поздравили его с днем рождения (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена и дочери Брюса Уиллиса трогательно поздравили его с днем рождения (фото) 

Журнал ОК! 9 часов назад
Свой 63-й день рождения Брюс Уиллис встретил в кругу самых близких — жены Эммы Хеминг, их маленьких дочерей Мейбел и Эвелин и старших дочерей от брака с Деми Мур — Скаут и Таллулой. Самая старшая — Румер — присоединиться не смогла: девушка активно строит карьеру в шоу-бизнесе, и часто пропускает семейные события.
Брюс и его команда уже некоторое время (больше месяца!) находятся в отпуске на Багамских островах, а точнее, на островах Теркс и Кайкос неподалеку. В особенный для актера день его женщины приготовили ему множество сюрпризов: началось все с подарков от младших, а закончилось большим праздником с задуванием свечей.
Практически прямой репортаж с торжества вела супруга Уиллиса Эмма Хеминг. У себя в Инстаграм она опубликовала видео, на котором запечатлела всех причастных, и подписала его так: «Отметить с теми, кого любишь… Вот что я называю день рождения удался». Также Эмма поставила тэг «семья прежде всего».
С днем рождения, крепкий орешек: 7 незабываемых фильмов с Брюсом Уиллисом
To celebrate with the ones you love? Now that’s what I call a successful birthday? #familyovereverything #birthdaylove
A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) on  Mar 19, 2018 at 7:16pm PDT  Напомним, что Брюс Уиллис и модель Эмма Хеминг поженились 21 марта 2009 года. Эмма младше своего супруга на 23 года, сейчас ей 39 лет, а Брюсу — 62. До этих отношений Уиллис с 1987 года по 2000 состоял в браке с Дэми Мур, которая родила ему трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. После развода актер недолго встречался с моделью Брук Бернс, а потом женился на Эмме.
Журнал ОК!: последние новости
Не все как в сказке: Меган Маркл скучает по прошлой жизни Принц Гарри и Меган Маркл заказали себе на свадьбу торт «с ароматом весны» Чувство юмора на высоте: беременная Ева Лонгория надела смешную майку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение