Жена и дочери Брюса Уиллиса трогательно поздравили его с днем рождения (фото)

Свой 63-й день рождения Брюс Уиллис встретил в кругу самых близких — жены Эммы Хеминг , их маленьких дочерей Мейбел и Эвелин и старших дочерей от брака с Деми Мур — Скаут и Таллулой. Самая старшая — Румер — присоединиться не смогла: девушка активно строит карьеру в шоу-бизнесе, и часто пропускает семейные события.

Брюс и его команда уже некоторое время (больше месяца!) находятся в отпуске на Багамских островах, а точнее, на островах Теркс и Кайкос неподалеку. В особенный для актера день его женщины приготовили ему множество сюрпризов: началось все с подарков от младших, а закончилось большим праздником с задуванием свечей.

Практически прямой репортаж с торжества вела супруга Уиллиса Эмма Хеминг. У себя в Инстаграм она опубликовала видео, на котором запечатлела всех причастных, и подписала его так: «Отметить с теми, кого любишь… Вот что я называю день рождения удался». Также Эмма поставила тэг «семья прежде всего».

С днем рождения, крепкий орешек: 7 незабываемых фильмов с Брюсом Уиллисом

To celebrate with the ones you love? Now that’s what I call a successful birthday? #familyovereverything #birthdaylove

A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) on Mar 19, 2018 at 7:16pm PDT Напомним, что Брюс Уиллис и модель Эмма Хеминг поженились 21 марта 2009 года. Эмма младше своего супруга на 23 года, сейчас ей 39 лет, а Брюсу — 62. До этих отношений Уиллис с 1987 года по 2000 состоял в браке с Дэми Мур, которая родила ему трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. После развода актер недолго встречался с моделью Брук Бернс, а потом женился на Эмме.