В Днепре облили кислотой жену французского режиссера

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что врачи уже три месяца борются за правый глаз днепрянки. Ее новый муж — французский режиссер Олиас Барко снимает фильм на Украине.

Как рассказала Барко, она вышла из кафе, чтобы забрать цветы от бывшего мужа у курьера. Однако вместо курьера она увидела парня с бутылкой.

«Он шел в капюшоне и в момент, когда он проходил прямо возле меня, я увидела уже бутылку у него в руках. Уже буквально через секунду я начала задыхаться и поняла, что я падаю с ног», — рассказала Барко.

Как позже выяснили врачи, в девушку плеснули концентрированной уксусной кислотой, которая сожгла ей лицо, дыхательные пути и глаза. Зрение девушке восстановить не смогли.

Как рассказывает Барко, бывший муж у нее украл общего ребенка — Платона, которому сейчас около двух лет. Органы опеки и правоохранительные органы не помогают, по словам женщины. Она утверждает, что состоятельная семья ее бывшего имеет там связи.

В данный момент правый глаз Барко спасают брюссельские врачи. Прогнозы не слишком хорошие, потому что она имела ожог глаза наивысшей степени

«Ни она, ни я никогда не представляли, что с нами такое может случиться, и как вообще может один человек кислотой сжечь лицо другого. Это — ужасное насилие. Они хотели уничтожить красоту моей жены, но этим только усилили нашу связь. За этим стоит семья бывшего Любиного мужа. Он хотел разрушить отношения, которые я имею с женой, хотел уничтожить нашу любовь, но этой любви стало только больше», — заявил французский режиссер Олиас Барко.

Бывший муж Барко говорить с журналистами отказался.

По данным полиции, идет досудебное следствие. Полиция ожидает об Барко справки о степени телесных повреждение. Тогда будет возможна переквалификация дела по более тяжкой статье.

Произошедшее вызвало фурор во французских СМИ.