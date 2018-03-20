В Днепре облили кислотой жену французского режиссера 

Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что врачи уже три месяца борются за правый глаз днепрянки. Ее новый муж — французский режиссер Олиас Барко снимает фильм на Украине.
Как рассказала Барко, она вышла из кафе, чтобы забрать цветы от бывшего мужа у курьера. Однако вместо курьера она увидела парня с бутылкой.
«Он шел в капюшоне и в момент, когда он проходил прямо возле меня, я увидела уже бутылку у него в руках. Уже буквально через секунду я начала задыхаться и поняла, что я падаю с ног», — рассказала Барко.
Как позже выяснили врачи, в девушку плеснули концентрированной уксусной кислотой, которая сожгла ей лицо, дыхательные пути и глаза. Зрение девушке восстановить не смогли.
Как рассказывает Барко, бывший муж у нее украл общего ребенка — Платона, которому сейчас около двух лет. Органы опеки и правоохранительные органы не помогают, по словам женщины. Она утверждает, что состоятельная семья ее бывшего имеет там связи.
В данный момент правый глаз Барко спасают брюссельские врачи. Прогнозы не слишком хорошие, потому что она имела ожог глаза наивысшей степени
«Ни она, ни я никогда не представляли, что с нами такое может случиться, и как вообще может один человек кислотой сжечь лицо другого. Это — ужасное насилие. Они хотели уничтожить красоту моей жены, но этим только усилили нашу связь. За этим стоит семья бывшего Любиного мужа. Он хотел разрушить отношения, которые я имею с женой, хотел уничтожить нашу любовь, но этой любви стало только больше», — заявил французский режиссер Олиас Барко.
Бывший муж Барко говорить с журналистами отказался.
По данным полиции, идет досудебное следствие. Полиция ожидает об Барко справки о степени телесных повреждение. Тогда будет возможна переквалификация дела по более тяжкой статье.
Произошедшее вызвало фурор во французских СМИ.