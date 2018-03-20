Больная раком дочь — Хакамаде: Мама, пора мне на небо

Ирина Хакамада дала откровенное интервью. Она рассказала о том, что случилось, когда узнала о раке дочери Марии.

На днях Ирина Хакамада приняла участие в записи передачи для YouTube-канала «А поговорить?..» Женщина рассказала о своей личной жизни. В частности, Ирина поведала о том тяжелейшем жизненном этапе, когда выяснилось, что ее дочь Мария больна раком. Хакамада призналась, что лишь раз позволила себе проявить сильные эмоции.

"Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях. И потом тоже, я не рыдала. А затем так совпало, знаете, как бывает. Я привезла ребенка в больницу, там взяли анализы и сказали: «100% клеток раковые». И я тоже сдержалась, я внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была очень маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная и с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: «Мама, пора мне на небо». И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика", — призналась Ирина.

Впрочем, почти сразу выяснилось, сто Мария имела в виду совсем другое. Девочка хотела побыстрее выздороветь и отправиться в путешествие на самолете. Тем не менее, в тот момент Хакамада чувствовала себя весьма скверно. «Представляете, что вы получаете диагноз, а потом ребенок такое говорит. На вас обрушивается вся метафизика, все иррациональное, что есть на этом свете, и вы просто не можете это вынести. А потом все, я пришла в себя», — сообщила Хакамада.