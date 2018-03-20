О май гад (жет): какие приложения помогут быстро похудеть?

Какое приложение может стать хорошей альтернативой персональному тренеру, почему важно установить на телефон счетчик калорий и что интересного предлагает Nike Training Club? Тренер Юлия Погоцкая сделала обзор приложений, помогающих похудеть.

Приложения для подсчета калорий и расчета КБЖУ

FatSecret

О программе. FatSecret — один из самых первых счетчиков калорий, появившийся в 2007 году. Дизайн у него не самый современный, но возможности — отличные. Для начала работы необходимо установить приложение на смартфон и зарегистрироваться. Следующий этап — постановка цели (не все хотят похудеть — некоторые пользуются приложением на «поправительной» диете). После этого приложение выдает суточную норму калорий и КБЖУ с учетом ваших параметров. При желании можно общаться с другими пользователями FatSecret и отслеживать их успехи — хороший мотиватор.

Возможности. В пищевой дневник FatSecret заносятся все продукты, съеденные в течение дня. Туда же записываются упражнения, чтобы видеть энергозатраты. В приложении предусмотрен график снижения веса и журнал — легко отследить прогресс. Отдельный бонус — хорошая база с пп-рецептами и большой список продуктов: можете не сомневаться, ресурс точно «знает» калорийность вашего любимого творога.

Fat alien pro О программе.

Приложение для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. После установки Fat alien pro пользователь вводит свои данные: возраст, пол, вес, рост и спортивную активность. Из доступных целей: снижение, поддержание и набор веса. Как и в предыдущем приложении, после активации кнопки «ОК», Fat alien pro выдает суточную норму калорий и рекомендованное соотношение белков, жиров и углеводов.

Возможности.

В приложении есть самые популярные производители продуктов. И если на завтрак вы ели омлет из яиц «В десяточку», занести нужно именно их. Обязательно указывайте количество граммов. Для этого понадобятся кухонные весы — незаменимый гаджет для худеющих. Это приложение отличается от всех других интерфейсом. Худеть вам помогает смешной инопланетянин, подсказывающий, насколько успешно получается следовать рекомендациям и соблюдать калорийность. В базе более 2000 наименований продуктов — найдется все.

MyFitnessPal

О программе.

Это приложение одно из самых популярных в мире — с ним знаком каждый уважающий себя «зожник». В базе более 6 млн продуктов, список которых постоянно обновляется. Очень рекомендую приложение тем, кто много путешествует — в нем можно найти производителей, не представленных в России.

Возможности.

Вы знали, что два банана — это 160 ккал? А приложение знает! Часто мои клиенты жалуются на то, что едят совсем чуть-чуть, а вес не уходит. Когда начинаешь считать, «чуть-чуть» превращается в профицит в 500 ккал — о похудении говорить не приходится. MyFitnessPal поможет контролировать суточные энергозатраты и вести дневник питания по блюдам. Введите названия блюда и моментально получите раскладку по калориям и макронутриентам.

Приложения для занятий спортом

Seven

О программе.

По словам разработчиков приложения, ставшего мировым бестселлером, к его созданию приложили руку лучшие тренеры и спортсмены. Впервые оно было презентовано ведущим научным журналом American College of Sports Medicine, а после публикации статьи о Seven в NYT, о нем заговорили все.

В основу Seven легли научные исследования в области физиологии. Открыв приложение, вы увидите большой секундомер с надписью «Начать тренировку». Нажимайте на него и приступайте. Что именно нужно делать, подскажет виртуальный инструктор. Кстати, в этом приложении вы можете выбрать голос тренера: давать указания по технике может «диктор», а может и «мастер кунг-фу». Ну, а если не хватает мотивации, выбирайте «чирлидершу», цель которой — привести вас к победе (именно так утверждает приложение).

Возможности.

В течение семи минут вы будете выполнять 12 упражнений — по 30 секунд каждое плюс 10 секунд на отдых. При желании можно повторять семиминутные подходы столько, сколько вам захочется. Основная задача тренировки — ускорение обмена веществ и приведение мышц в тонус. По эффективности она соответствует часу стандартных упражнений. По окончании тренировки ваши результаты будут записаны. В качестве бонуса — награда, например дополнительное бесплатное упражнение на проработку плечевого пояса. В приложении есть возможность не только вести календарь тренировок, но и отслеживать изменения в весе и количество сожженных калорий. Новые бесплатные уровни и функции (например, упражнения для экспресс-подготовки к пляжному сезону) открываются по мере выполнения комплексов. Но если вы хотите ускорить процесс, в Seven предусмотрены встроенные покупки.

Nike Training Club

О программе.

Занятия выстроены по интервальной системе: 15, 30 и 45 минут. Для выполнения большинства упражнений (их около ста) не понадобится никакого дополнительного оборудования. В главном меню вы найдете четыре блока: «Стройность», «Тонус», «Сила» и «Фокус». В последнем размещены упражнения по йоге, видео пятиминутной интенсивной тренировки и многое другое. После выбора блока программа предложит оценить уровень своей физической подготовки («Низкий», «Средний», «Высокий»). При желании можно создать индивидуальную программу, задав исходные параметры. Приложение автоматически подберет комплекс упражнений на желаемое количество тренировок (оно также вводится вручную). Каждое сопровождается голосовой инструкцией и комментариями рекомендательного характера о технике его выполнения. Секундомер фиксирует время и подает звуковой сигнал, когда нужно приступать к следующему упражнению.

Возможности.

Хорошая новость: вы можете бесплатно скачать дополнительные материалы с пошаговыми иллюстрациями к каждому видеоролику. Плохая новость: они занимают 250 Мб. Если вы только начинаете дружить со спортом, позаботьтесь о наличии свободного места в телефоне, потому что от техники напрямую зависит результат. В Nike+ Training Club прекрасная мотивационная составляющая: каждое занятие учитывается и прибавляется к предыдущему, а по мере прохождения комплексов вам будут открываться новые бесплатные упражнения.

Более 150 тренировок для разных уровней подготовки. Можно выбрать программу на все тело или сосредоточиться на определенных мышцах. Технику упражнений показывают инструкторы. Есть программы как для домашних тренировок — без оборудования или со скромным набором гантелей, так и для спортивного зала.

Sworkit

О программе.

Sworkit — это персональный тренер, в арсенале которого 160 упражнений для проработки всех групп мышц. Порядок действий такой: скачиваем программу, авторизуемся и вводим свои исходные параметры (пол, рост, возраст, вес). Далее выбираем тип тренировки (силовую, кардио, йогу или упражнения на растяжку) и выставляем время (от 5 до 60 минут). Когда вы нажмете на кнопку «Приступить», на экране появится виртуальный тренер, который будет показывать упражнения и руководить процессом. Каждый день приложение подбирает новый комплекс с учетом исходных параметров.

Возможности.

В отличие от других приложений, предлагающих минимальный набор упражнений в бесплатной версии, в Sworkit их более чем достаточно. У каждого пользователя есть возможность создать персональную тренировку с учетом, например, перенесенных травм. Для поиска упражнений воспользуйтесь библиотекой. При желании можно выбрать комплекс на проработку отдельных частей тела: пресса, ягодиц, ног, рук, спины. В разделе «Находите тренировки» есть комплексы для новичков и даже для пожилых людей. Также в Sworkit доступны плей-листы с музыкой для тренировок. Каждый комплекс в приложении уникален, так что скучать не придется. Кстати, для работы в Sworkit не требуется подключения к сети, а слоган приложения гласит: «Отсутствие спортзала — не оправдание!»

В приложении можно создавать персональные тренировки из 160 упражнений. Специальной экипировки не потребуется. Технику выполнения показывает инструктор. К тренировке можно добавить разминку, растяжку, йога-сессию, что превратит домашние упражнения в полноценный комплекс для развития тела.