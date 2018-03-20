Повышаем свою самооценку

Отсутствие уверенности в себе появляется еще в детстве. Известно, что ребенок тестирует внешний мир на отклик. Он ломает игрушку и ждет реакции родителей, делает рисунок и спешит показать родителям, желая увидеть, какое впечатление на них производит его творчество. В случае отсутствия одобрения малыш испытывает неуверенность и тревогу, которые входят в привычку при регулярном повторении этих ситуаций. Тот же эффект оказывают высокие родительские требования. В итоге в сознательном возрасте человек, даже обладая множеством способностей и талантов, будет постоянно сомневаться в их наличии. Неуверенность в себе провоцирует неумение заявить о своих интересах и отстоять их; сказать «нет», когда не хочется соглашаться; продвигаться по службе; устанавливать контакт с незнакомыми людьми и противоположным полом; пробовать новое.

Как справляться с неуверенностью?

Поработайте над тем, что вы считаете своим слабым местом. Например, вы не перестаете корить себя за лишний вес, который, по вашему мнению, мешает познакомиться с понравившимся мужчиной. Запишитесь в спортзал и пересмотрите свое питание. Если есть волнующие вас пробелы в знаниях по рабочим вопросам, посмотрите обучающие ролики в Интернете, почитайте соответствующую литературу. В общем, сделайте все от вас зависящее.

Просыпайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Ваша задача сделать своему отражению в зеркале как минимум пять комплиментов и улыбнуться. Слишком простая техника, чтобы получить результат? Но попробуйте делать это хотя бы в течение месяца. Вскоре утреннее настроение распространится на весь ваш день и даже заразит окружающих.

Следите за своими мыслями. Как только подкрадываются размышления в духе «мне это не дано», «я неспособен», «я недостоин» и подобные им нелепости, немедленно заменяйте их положительными «я это сделаю», «я заслуживаю», «я полон сил и умений» и так далее.

Ведите дневник достижений. Возьмите за правило отмечать в письменной форме свои заслуги в течение дня. Отмечайте ежедневно хотя бы пять пунктов, отбросив ложную скромность. Вас приятно удивит, насколько продуктивной является ваша жизнь.

Не сравнивайте себя с тем, кого считаете идеалом. Когда у людей нет внутренней опоры, объективных (насколько это возможно) представлений о своих способностях и возможностях, они выбирают эту опору во внешнем мире, забывая, что все люди разные. К тому же представлять себя лучше, чем есть, становится уже данью моде. Обнаружить это легко, достаточно лишь посмотреть на человека в обычном мире и на его страницу в соцсетях. Далеко не всегда впечатление будет одинаковым.