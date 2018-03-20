Трусики помогли знахарке вылечить костромичку от тяжелой болезни

Костромичка смогла справиться с тяжелой болезнью только с помощью трусиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Странная история произошла с женщиной много лет назад и только сейчас она решилась рассказать ее журналисту «Народной газеты».

Дело в том, что после родов костромичка тяжело заболела. Сначала у нее прихватило спину. Потом боли стали настолько невыносимы, что молодая мать уже не могла встать с кровати.

Женщина вызвала терапевта — он развел руками и посоветовал обратиться к неврологу. Невролог сказал, что по его части ничего нет. Анализы тоже оказались хорошими.

Костромичка плакала от боли и безысходности. О ее несчастье узнала соседка и дала адрес знахарки.

Терять было нечего, и женщина обратилась к целительнице. Она сказала, что на костромичке порча и попросила больную женщину принести нижнее белье, трехлитровую банку воды и килограмм конфет. Получив все это, знахарка заговорила все принесенные вещи и отдала обратно. Она посоветовала каждый вечер надевать нижнее белье, пить воду, съедать конфету и читать специальные слова.

Дальше произошло нечто удивительное — от болезни молодой мамы не осталось и следа. Она до сих пор убеждена, что знахарка, трусики и конфеты помогли ей исцелиться.

Кстати, многие убеждены, что Кострома — это мистическое место. Мы уже рассказывали истории призраков, которые живут на костромских улицах.