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Трусики помогли знахарке вылечить костромичку от тяжелой болезни
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Трусики помогли знахарке вылечить костромичку от тяжелой болезни 

Kostroma.Today 8 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка смогла справиться с тяжелой болезнью только с помощью трусиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Странная история произошла с женщиной много лет назад и только сейчас она решилась рассказать ее журналисту «Народной газеты».
Дело в том, что после родов костромичка тяжело заболела. Сначала у нее прихватило спину. Потом боли стали настолько невыносимы, что молодая мать уже не могла встать с кровати.
Женщина вызвала терапевта — он развел руками и посоветовал обратиться к неврологу. Невролог сказал, что по его части ничего нет. Анализы тоже оказались хорошими.
Костромичка плакала от боли и безысходности. О ее несчастье узнала соседка и дала адрес знахарки.
Терять было нечего, и женщина обратилась к целительнице. Она сказала, что на костромичке порча и попросила больную женщину принести нижнее белье, трехлитровую банку воды и килограмм конфет. Получив все это, знахарка заговорила все принесенные вещи и отдала обратно. Она посоветовала каждый вечер надевать нижнее белье, пить воду, съедать конфету и читать специальные слова.
Дальше произошло нечто удивительное — от болезни молодой мамы не осталось и следа. Она до сих пор убеждена, что знахарка, трусики и конфеты помогли ей исцелиться.
Кстати, многие убеждены, что Кострома — это мистическое место. Мы уже рассказывали истории призраков, которые живут на костромских улицах.
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