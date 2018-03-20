Доходные черви: калужский программист освоил производство биогумуса

Сегодня отмечается Всемирный день Земли. Сторонники бережного отношения к природе стараются использовать новые способы земледелия, особые органические удобрения. Житель Калужской области на специальной ферме выращивает калифорнийских червей. Как это происходит, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура

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Сторонник органического земледелия, Геннадий Мулярчик обустроил зеленую ферму у себя дома. Круглый год выращивает зелень, редиску, маленькие помидоры, острый перец, землянику и даже съедобные цветы. В качестве удобрения Геннадий использует калифорнийских червей, и их выращивание — тоже серьезный производственный процесс.

К рыбалке Геннадий равнодушен, а к червям питает слабость. Причем такую, что всю зарплату уже много лет вкладывает в своих питомцев. Черви успешно растут и размножаются — их на ферме уже 16 миллионов.

Это сейчас вкусы червей он знает как свои собственные, а семь лет назад программист Геннадий купил пару сотен червячков, чтоб расселить на даче. Затея провалилась. К следующей попытке подошел серьезнее. Чтобы изучить повадки питомцев, поселил их в резервуар прямо в офисе, рядом с компьютером.

«Все мои друзья и партнеры по электронному бизнесу крутили у виска и говорили — ну все, сошел с ума. А потом стали обращаться за советами — кому удобрения, кому червяка на рыбалку. Сотрудники стали сами ухаживать, приносить из дома очистки овощные — кормить», — рассказывает Геннадий.

Когда офис для стремительно растущей популяции червей стал мал, он купил ангар. Сейчас здесь 32 гряды. В них живут обычные дождевые черви. Есть и пара десятков ящиков для элитных пород, этих червей и кормят как домашних животных — комбикормом. А потом продают рыбакам. На такого червя и карп идет, и сом.

Но если это особого дохода не приносит, то в грядках идет успешная работа на прибыль. Червь питается навозом, перерабатывая его в удобрение. Готовый слой снимают, сушат, а после дробят. Получается биогумус — мечта любого садовода.

«До суммарной окупаемости еще далеко. Если бы моя супруга узнала, сколько я сюда вложил, сколько четырехкомнатных квартир в Москве можно было купить, я бы сейчас перед вами не стоял», — признается предприниматель.

Пусть и не одну норковую шубу закопал Геннадий в землю, но о жене все же не забыл. На радость ей вырастил этот огород. Зимой и летом свои помидоры, клубника и перец. Это и шоурум для покупателей удобрений. Чтоб показать, как на его биогумусе даже без солнечного света любой овощ созревает.

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