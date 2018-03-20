8 главных книг весны

Роман о любви лауреата Букера Джулиана Барнса , печатное «Страдающее Средневековье» и рассказы о природе мужчин — автор популярного канала в Telegram «Книжный лис» Олеся Скопинская отвечает на извечной вопрос, что почитать этой весной. Хлоя Бенджамин «Бессмертники»

В Нью-Йорк приезжает гадалка, предсказывающая любому желающемудату смерти. Четверка Голдов, не сумев побороть любопытство, узнает сакральную тайну проведения. Это семейная сага об иллюзорности выбора и силе знания, которое вмешивается в судьбу, лишь доказывая ее неизбежность.

Тонкий и захватывающий роман о дружбе, столкновении с общественной нормой и поиске идентичности. И все это — под стройный аккомпанемент поп-музыки.

«Эксмо» Лю Цысинь «Темный лес»

Вторая часть научно-фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» от самого известного писателя Китая. Планете угрожает инопланетное вторжение и у людей остаётся все меньше времени, чтобы решить: сдаться или дать собственному дому второй шанс.

Серия Fanzon «Эксмо» Сью Джонсон «Обними меня крепче»

Что такое любовь? Почему мы теряем близость с партнёром и можно ли вернуть былое понимание в паре? Сью Джонсон объясняет, как построить здоровые и долговечные отношения на основе эмоционально-фокусированной терапии и делится практическим опытом, чтобы каждый мог применить изложенные принципы в союзе с партнером.

«МИФ» Кейт Шопен «Пробуждение»

Молодая Эдна уезжает вместе с детьми на летний отдых и внезапно для себя заводит курортный роман. Вместе с давно забытым чувством страсти к Эдне приходит осознание, что личное развитие сковано рамками семейной жизни. После выхода в 1899 году роман подвергли цензуре и приравняли к «Мадам Бовари» Флобера.

«Страдающее Средневековье» — юмористическое сообщество любителей истории. Книга посвящена сюжетам христианской иконографии, где священное на удивление гармонично соседствует с непристойным. Это обратная, ещё неизвестная сторона Средневекового искусства, рассказанная иронично, но без пошлости.

«АСТ» Дэвид Солой «Каков есть мужчина»

9 историй и столько же образов для современного мужчины: искренние, лицемерные, отталкивающие, потерпевшие неудачу. От бывшего военного до молодого студента, мужчины заново выстраивает жизненные ориентиры в поисках собственного пути.

«Эксмо»

Джулиан Барнс «Одна история»

Влюбленность — самый легальный наркотик для мозга. Мы неустанно ищем ее источник, высматриваем в толпе и надеемся встретиться взглядом. Но что же происходит в голове влюблённого, когда объект уже найден? Барнс выделяет истории любви в отдельную категорию — неизменно достойных внимания и рассказа.

«Азбука-Аттикус: Иностранка»