В Иркутске разыскивают пропавшего студента-тувинца из Боханского района

Полиция Иркутской области разыскивает 21-летнего Аржаана Чурчуна, который 13 марта выехал из Боханского района в Иркутск и до настоящего времени его местонахождения не известно.

Родные молодого человека утверждают, что ранее он из дома не уходил.

Приметы пропавшего:

Рост 165 сантиметров, на вид 20 лет, телосложение среднее, по национальности тувинец. Волосы темные, короткая стрижка, глаза карие, нос прямой.

В момент отъезда был одет в спортивную черно-синюю крутку, черные брюки и кроссовки, а также шапку черного цвета с надписью «Россия». При себе имел спортивную сумку синего цвета, паспорт и мобильный телефон.

Граждан, видевших или что-либо знающих о местонахождении Чурчуна Аржаана Александровича, полиция просит обращаться по телефону 8 (39538) 25638 (дежурная часть МО МВД России «Боханский»), 216464 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.