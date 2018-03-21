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В Иркутске разыскивают пропавшего студента-тувинца из Боханского района
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В Иркутске разыскивают пропавшего студента-тувинца из Боханского района 

АиФ Иркутск 5 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Полиция Иркутской области разыскивает 21-летнего Аржаана Чурчуна, который 13 марта выехал из Боханского района в Иркутск и до настоящего времени его местонахождения не известно.
Родные молодого человека утверждают, что ранее он из дома не уходил.
Приметы пропавшего:
Рост 165 сантиметров, на вид 20 лет, телосложение среднее, по национальности тувинец. Волосы темные, короткая стрижка, глаза карие, нос прямой.
В момент отъезда был одет в спортивную черно-синюю крутку, черные брюки и кроссовки, а также шапку черного цвета с надписью «Россия». При себе имел спортивную сумку синего цвета, паспорт и мобильный телефон.
Граждан, видевших или что-либо знающих о местонахождении Чурчуна Аржаана Александровича, полиция просит обращаться по телефону 8 (39538) 25638 (дежурная часть МО МВД России «Боханский»), 216464 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.
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