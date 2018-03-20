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Отвергнутая девушка облила лицо парня кислотой
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Отвергнутая девушка облила лицо парня кислотой 

МедикФорум 8 часов назад
Фото: МедикФорум
Лицо этого 17-летнего мальчика из Бангладеша до конца жизни будет покрыто чудовищными шрамами. Его бывшая подруга плеснула в парня кислотой после того, как он отверг ее любовные притязания.
17-летний Махмудул Хасан Мару из города Дака в Бангладеш был доставлен в местную больницу с тяжелыми ожогами лица. Оказалось, что эти ожоги стали следствием воздействия кислоты, которую ему в лицо плеснула влюбленная девушка, романтические притязания которой он отверг. Сообщается, что эта девица вместе с мамой уже арестована местной полицией. Сам молодой человек длительное время находился в состоянии такого глубокого шока, что он не мог сказать ни одного слова. Сейчас за ним ухаживает мать.
Лицо Махмудула представляет собой месиво из оранжевых и красных ожогов, с него сходят слои кожи. Кроме того, молодой человек получил серьезные ожоги и правого плеча, куда также попала кислота. Местные журналисты сообщают, что в тот роковой вечер Махмудул просто шел домой после встречи с друзьями, когда он столкнулся с той самой 16-летней девушкой. Как выяснилось, она уже давно преследовала симпатичного парня, в течение нескольких месяцев пытаясь добиться от него взаимности. В тот самый вечер девушка решила окончательно выяснить отношения, а на случай отказа припасла и емкость с кислотой. Судя по тому факту, что вместе с девушкой арестована и ее мать, именно взрослая женщина подговорила свою дочь к совершению этого страшного преступления. Отметим, что в некоторых странах на Ближнем Востоке и в Азии довольно распространены атаки с использованием кислоты, однако обычно их жертвами становятся представительницы прекрасного пола, которых таким образом наказывают за якобы совершенные ими преступления против нравственности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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