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Гарри Поттер и сцены семейной жизни: новый флешмоб заставит вас смеяться
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Гарри Поттер и сцены семейной жизни: новый флешмоб заставит вас смеяться 

Ридус 8 часов назад
Миллионы детей и взрослых по всему миру любят волшебные истории про Гарри Поттера. А так как продолжения приключений не предвидится, фанаты решили придумать их сами. Участники забавного флешмоба прикладывают имя Гарри Поттера к любой книге, фотографируют и выкладывают в интернет с хэштегом #гаррипоттери. Получается очень нетривиально и смешно. У этих маглов есть фантазия!
Ранее «Ридус» рассказывал, как развлекаются продавцы книжного магазина, когда им становится скучно, и это лучшая пропаганда чтения, которую мы видели.
А одна девушка делает фотографии самых сексуальных читающих парней и выкладывает их снимки, снабжая смешными и откровенными комментариями.
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