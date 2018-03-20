Гарри Поттер и сцены семейной жизни: новый флешмоб заставит вас смеяться

Миллионы детей и взрослых по всему миру любят волшебные истории про Гарри Поттера . А так как продолжения приключений не предвидится, фанаты решили придумать их сами. Участники забавного флешмоба прикладывают имя Гарри Поттера к любой книге, фотографируют и выкладывают в интернет с хэштегом #гаррипоттери. Получается очень нетривиально и смешно. У этих маглов есть фантазия!

Ранее «Ридус» рассказывал, как развлекаются продавцы книжного магазина, когда им становится скучно, и это лучшая пропаганда чтения, которую мы видели.

А одна девушка делает фотографии самых сексуальных читающих парней и выкладывает их снимки, снабжая смешными и откровенными комментариями.