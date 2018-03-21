Плату за капремонт в Челябинской области могут отменить

На заседании комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания Челябинской области прозвучало предложение о возможной отмене платы за капремонт, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Как пояснил председатель комитета Юрий Карликанов, речь идёт о законе, который приняли депутаты Госдумы — в нём говорится, что государство должно возместить затраты на финансирование домов, которые нуждались в капремонте на момент приватизации первой квартиры. Теперь те же обязательства должны действовать и на региональном уровне.

Если люди уже платили за капремонт дома, который теперь отремонтируют бесплатно за счёт бюджета, то таких собственников могут освободить от платы за капремонт — это один из вариантов. Другой касается снижения ежемесячных платежей, если в доме отремонтировали лишь какую-то часть конструкции.

Сейчас предстоит составить список домов, которым требовался капремонт на момент приватизации. На это может уйти год, и лишь потом посчитают сумму затрат и приступят к ремонту.