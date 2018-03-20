Власти разобрались с магазином, где брали 100 руб. за вход без цели покупок

В Кемеровской области привлечена к административной ответственности предприниматель, установившая плату за вход в комиссионный магазин, названный ею музеем.

В надзорные ведомства поступила жалоба жителя Кемерова на то, что в комиссионном магазине в центре города начали взимать плату за вход. У дверей торговой точки вывешено объявление о том, что с 20 октября 2017 года магазин «Комиссионка» реорганизован в «Музей частных коллекций „Комиссионка“, который организует выставки-продажи частных коллекций одежды, обуви, посуды, книг и др. За вход „на выставку“ взимается плата в 100 руб. Если посетитель что-то приобретает, 100 руб. на выходе ему возвращают. За „самостоятельную ознакомительную экскурсию без цели покупки“ возврата платы не предусмотрено.

В ходе проверки выяснилось, что в торговых залах расположены витрины и вешалки, на которых размещены верхняя одежда, посуда, галантерея, обувь, книги и другие товары с ценниками. Ассортимент состоит как из новых вещей, так и из бывших в употреблении, сдаваемых частными лицами на реализацию по договору комиссии. Мест под размещение музейных экспонатов из частных коллекций в торговых залах не выделено, каталогов музейных экспонатов владелец „Комиссионки“ не имеет.

Фактически, как установили проверяющие, в помещении осуществлялась комиссионная торговля, которая не могла быть отнесена к музейному делу. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора. Отказ предпринимателя от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. Плата за вход в магазин по существу являлась платой за выполнение предпринимателем своих обязанностей в рамках исполнения договора купли-продажи, относящегося к публичному договору. Самостоятельная ознакомительная экскурсия без цели покупки не являлась самостоятельной услугой и не могла расцениваться как оказание услуги потребителю в смысле главы 39 ГК РФ. Предприниматель обусловила продажу одних товаров обязательным приобретением других товаров или услуг в нарушение ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

За это и другие нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки, владелица торговой точки была наказана штрафами на общую сумму 11 000 руб. Сейчас вход в комиссионный магазин вновь стал бесплатным.