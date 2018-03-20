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Шэрон Стоун показала свой дом в фотосете для Architectural Digest
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Шэрон Стоун показала свой дом в фотосете для Architectural Digest 

Попкорн News 8 часов назад
Фото: Попкорн News
Недавно отпраздновавшая 60-летие Шэрон Стоун не слишком любит выставлять свою личную жизнь напоказ, но для нового, апрельского выпуска издания Architectural Digest впустила в свой дом журналистов — и показала, как он выглядит изнутри, в полноценном фотосете. На фотографиях, помимо самой актрисы, можно увидеть троих ее сыновей — Шэрон воспитывает 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна. Воспитанием детей (причем все трое — усыновленные) Стоун занимается в одиночку, а мужчина, «засветившийся» с актрисой на одном из кадров — всего лишь ее хороший друг и декоратор.
попкорнnews
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