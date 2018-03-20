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Юные жители Ховрина поделились своими вредными и полезными привычками
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Юные жители Ховрина поделились своими вредными и полезными привычками 

Управа района Ховрино города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На прошлой неделе в библиотеке №26 района Ховрино в рамках проекта «Скажи вслух» прошло мероприятие «У меня есть привычки, и я к ним привык». Участие в нем приняли как ученики младших классов, так и девятиклассники.
«Не все знают, что вредную привычку приобрести легче и тяжелее с ней расстаться, а полезную привычку приобрести сложно, зато можно с легкостью с ней расстаться. Активно принимали участие в неформальной беседе девятиклассники, поделились своими полезными и вредными привычками, как бороться с ними, — отмечается на сайте Центральной библиотечной системы САО.
Напомним, что библиотека №26 расположена по адресу: Зеленоградская улица, дом 27А. (то)
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